В Британии начали расследовать "российское вмешательство" в выборы

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Мария Табак . Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.

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"На основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам", - говорится в тексте заявления Рааба.

"Секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США , были незаконным образом добыты перед всеобщими выборами 2019 года и распространены онлайн через платформу Reddit. После того, как это не имело результата, были предприняты дальнейшие попытки продвинуть незаконно добытые материалы онлайн в преддверии всеобщих выборов", - отмечается в заявлении Рааба.

При этом глава МИД отметил, что свидетельств масштабной российской кампании по вмешательству в выборы у правительства нет.

"Хотя свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы полностью неприемлема. Нашим приоритетом всегда было и есть защита нашей демократии и выборов. Проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще", - отмечает министр.

"Правительство оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем", - указал министр.

В ближайшие дни комитет по разведке палаты общин парламента опубликует доклад, подготовленный предыдущим составом комитета, о якобы имевшем место влиянии России на демократические процессы в Британии. В нем, как предполагается, идет речь о вмешательстве в референдум по Brexit 2016 года и всеобщие выборы 2017 года.

Премьер Британии Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.