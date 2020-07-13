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Венгрия первой в ЕС объявила, что впустит россиян, но с одним условием 

РИА Новости и ещё 10 31 минуту назад
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны — согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России. Это означает, что с 15 июля 2020 года россияне (в отличие от граждан государств "красной" зоны) смогут посещать Венгрию, но при соблюдении некоторых условий. Путь в эту европейскую страну открыт тем, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие коронавируса.
В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся.
Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны).
Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также граждане, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии.
Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.
Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.
Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.
Помимо России в "желтой" зоне Венгрии оказались Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.
Напомним, ранее, в конце июня, Совет стран Евросоюза рекомендовал с 1 июля снять ограничения на необязательные поездки для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая по принципу взаимности. Россия, США, Бразилия в этот список тогда не вошли.
Рекомендация не является обязательной к исполнению, сообщили в Совете, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список.
Перечень стран обновляется каждые две недели. "Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", — заявил на этой неделе посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии европейских границ для России.
В середине июня, как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, россияне смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.
В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что с 15 июля власти начнут снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут постепенно возобновлять со странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный показатель прироста числа заразившихся — один процент и менее.
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Комментарии 1
Европа , Видео , В мире , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Маркус Эдерер , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , ЕС , Правительство РФ , Венгрия
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