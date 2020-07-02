Почему Берлин решил «сделать ставку» на Москву

Так он прокомментировал слова посла Германии в Москве Гезы Андреаса фон Гайра, который рассказал, что Берлин во время председательствования в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Москвой. Оленченко считает, что в Вашингтоне не станут терпеть ситуацию, в которой самостоятельная Германия станет лидером Западной Европы.

Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте.

"И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение", — объяснил аналитик в беседе с RT.

Он добавил, что в Берлине всё чаще говорят о важности проведения самостоятельной политики, без оглядки на Вашингтон. Отношения с США начали портиться у немцев ещё при президентстве Барака Обамы , при Дональде Трампе ситуация «усугубилась», считает Оленченко.