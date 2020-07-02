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Аналитик объяснил, почему Берлин решил «сделать ставку» на Москву 

News.ru и ещё 1 20 минут назад
Почему Берлин решил «сделать ставку» на Москву
Фото: РИА Новости
Появление ряда противоречий в отношениях с США вынудило Германию переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Так он прокомментировал слова посла Германии в Москве Гезы Андреаса фон Гайра, который рассказал, что Берлин во время председательствования в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Москвой. Оленченко считает, что в Вашингтоне не станут терпеть ситуацию, в которой самостоятельная Германия станет лидером Западной Европы.
Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте.
"И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение", — объяснил аналитик в беседе с RT.
Он добавил, что в Берлине всё чаще говорят о важности проведения самостоятельной политики, без оглядки на Вашингтон. Отношения с США начали портиться у немцев ещё при президентстве Барака Обамы, при Дональде Трампе ситуация «усугубилась», считает Оленченко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года. За этот период Берлину предстоит решить множество задач, самыми приоритетными из которых власти страны считают преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление европейской системы здравоохранения и цифровизации, защиту климата, нормализацию сотрудничества ЕС с крупными геополитическими игроками — Россией, Китаем и США.
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Комментарии 2
Европа , В мире , Барак Обама , Владимир Оленченко , Дональд Трамп , ЕС , Совет Европы , ИМЭМО РАН , Германия , Москва , США
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