Болгарские читатели: Россия не будет склоняться перед «коллективным Западом» 

Комментарии читателей:

Писанина «специалистов» по России вроде Ференги, Гласт и прочих напоминает мне один анекдот про возмущающегося «искусствоведа»: «Не люблю необразованных людей. Рассуждают о Моцарте, но не видели ни одной его картины…»

Зазимен

ЕС успешно превращается в архаичное и избыточное образование, полностью оторванное от реальности. И, как мне кажется, этот процесс необратим. А жаль, идея середины прошлого века казалась совсем не плохой…

Борован

А что насчет санкций против США за бомбежку и разграбление суверенных государств?

ppipi7766

Да знаем мы о санкциях, вы лучше скажите, пустите русских туристов или нет…

Калпазанче

В мире нет силы, которая могла бы остановить развитие человека и распространение инноваций. Это закон природы. Запреты, санкции, таможенные пошлины и другие административные меры только сделают продукт дороже, но они не смогут остановить движение и прогресс. По некоторым технологиям Россия и даже Китай давно всех обогнали. По другим первые американцы, европейцы и японцы. В конечном счете, это конкуренция в инновациях, и более слабые, естественно, хотят сохранить некоторые исторически сложившиеся монополии. Это будет работать, но ненадолго. В 21 веке время течет быстрее.

Dir.bg: Совет ЕС продлил санкции против России до конца 2021 года

Кто-то может злиться, но Россия — самодостаточная, независимая и гордая страна, которая не склоняется перед «коллективным Западом». Им действительно нелегко, но чтобы отвоевать свою свободу, нужно пройти через лишения. Это правда.

Светла

Санкции ЕС оздоравливают Россию, делают Россию еще сильнее, что хорошо для Болгарии.

Само питам

Украина не выполнила ни одно Минское соглашение, но против нее санкции не вводят. Что так?

умен Сашо

Я что-то не понял — санкции до конца 2020 или до конца 2021? Везде пишут, что до конца 2020, и только тут — до 2021.

Кому-то еще есть дело до санкций? Влияние их на Россию оказалось большим плюсом! Они избавились от некачественного барахла, американского ГМО-мусора и начали все делать сами.

ЕС готовит санкции и против США. Брюссель заиграет мускулами при председательстве Германии.

Д-р Михайлов

Русофобия — смертельное психическое заболевание. Но оно лечится.

Поздравляю. Это очень смелое решение. Особенно учитывая, что ЕС может и не доживет до конца 2021 года. Но браво, фантазеры, если случится что-то интересное, вы будете сидеть по норам…то есть по бункерам.

Это единственно возможное решение: санкции против России нельзя снимать, пока не будет гарантий, что ее внешняя политика изменилась. Вероятно, Путин будет разыгрывать все козыри так долго, как только сможет, но цену платят россияне с зарплатой ниже, чем у самого бедного члена ЕС Болгарии. А вообще я умиляюсь от ваших рассуждений, хотя нет — для рассуждений нужен мозг. Как санкции помогли Путину? Как он отвечает на эти меры? Нет конца русофильской шизофрении.

Schilo

Интересное дело… вроде санкции, но ни одно предприятие на территории России не закрыли — наоборот, даже новые открыли…

Американцы настаивают, чтобы Европа вводила санкции, а за спиной заключают с Россией сделки на миллиарды…