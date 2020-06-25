Бесплатно не раздавать: почему Европа будет экономить 

Дональда Трампа. Бюджет Европейского союза может составить в следующем году €330 млрд, что больше прошлогоднего всего на 1%. Скромный прирост объясняется выходом Великобритании из ЕС. Эксперты считают запланированные расходы недостаточными в качестве антикризисной меры поддержки от коронавируса, тем более, что бюджет не учитывает новые угрозы президента США

Еврокомиссия предложила проект общего бюджета Евросоюза на следующий год. «Предлагаемый бюджет ЕС на 2021 год состоит из 166,7 млрд евро в виде обязательств», — говорится в документе, который вынесен на обсуждение стран — членов Евросоюза.

Обязательства — это сумма, которая точно будет потрачена. А еще 163,5 млрд евро запланированы в виде предполагаемых расходов.

В целом бюджет на 2021 год на 1% больше, чем на текущий год. При этом рост расходов на общеевропейские нужды в предыдущие годы достигал 2-3%. Из этой суммы необходимо еще вычесть 6% — на административные расходы еврочиновников, включая зарплату, и затраты на информационные системы, уточняет гендиректор «УК Спутник — управление капиталом» Александр Лосев

Несколько более скромные расходы на следующий год объясняются несколькими факторами, но главный среди них — «Брексит». Бюджет 2021 года будет первым бюджетом для 27 стран Евросоюза без взносов Великобритании, которая вышла из состава ЕС в январе.

«Еврокомиссия рассчитывает, что получит право быть более гибкой в принятии решений о расходовании средств общего бюджета. В 2021 году основные расходы общего бюджета ЕС будут направлены на восстановление экономики, подорванной коронакризисом, на проекты связанные с сельским хозяйством, с борьбой с изменениям климата и помощь мигрантам», — говорит Лосев.

Бюджет на 2021 год является частью финансового плана ЕС на новую семилетку (2021-2027 годы). Предыдущий семилетний план завершается в нынешнем году.

«Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к сумме, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления», — цитировало агентство Reuters вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Но триллион евро — это расходы не только на 2021 год. Если учесть, что в следующем году будут потрачено на общеевропейские нужды более €300 млрд, то триллион евро за семилетний период не выглядит высоким уровнем амбиций.

Новый бюджет Евросоюза, как предполагается, будут утвержден в середине июля. Точной даты пока нет, и уже сейчас понятно, что принятие решения не будет бесконфликтным. Конфликты уже начались, когда стали известны первые параметры главного евродокумента.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция объединились в лоббистскую группу стран (ее прозвали «экономная четверка») и представили альтернативный проект бюджета.

Они предложили больше тратить на исследования, инновации и здравоохранение, а также на зеленую энергетику и цифровую повестку дня.

Второе принципиальное отличие проекта бюджета, сверстанного в основном под влиянием лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона , — общеевропейские деньги должны выдаваться разным странам и компаниям на возвратной основе.

«Четверка» предложила ввести принцип «Кредиты для кредитов», они должны быть дешевыми, но не бесплатными. Эти страны не хотят поощрять иждивенчество некоторых членов ЕС.

«Традиционно Германия и Франция продолжают «тянуть» на себе весь Евросоюз, в том числе и вечно недовольные дотационные страны Южной и Восточной Европы», — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Страны, чье участие в общем бюджете минимально, например, балтийские государства, Болгария, Молдавия, больше других беспокоятся, что будут получать теперь меньше денег из-за увеличения объемов помощи южным странам: Италии, Португалии, Испании.

Венгрия и Польша хотели бы сохранить дотации на прежнем уровне. И те, и другие устраивают демарши, например отказываются признавать полномочия Европейской прокуратуры — нового органа, который призван контролировать бюджетные расходы.

Бюджет и особенно его программу Next Generation EU многие комментаторы поначалу называли прорывным. На самом деле, если углубиться в детали, то проект больше похож на упущенный шанс, чем на реальный шаг вперед в евроинтеграции, пояснил «Газете.Ru» глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Проблема в том, что объем общих евросредств (около 0,9% ВВП ЕС в год в ближайшие семь лет) — это ниже того, что требуется в нынешней ситуации. «Кроме того, проект бюджета имеет имеет очень плохой временной план. Процесс одобрения этого бюджета парламентами стран-членов ЕС, скорее всего, затянется. Риск задержки выплат чрезвычайно велик. В ближайшие два с половиной года планируется предоставить меньше четверти общего объема средств, а максимальные темпы стимулирования намечены на 2023-2024 годы, что очень поздно для восстановления экономики ЕС», — говорит Дембик.

Наконец, Еврокомиссии нужно будет прояснить критерии распределения денег между странами. Пока что критерии не прописаны детально. «Сказано только, что средства будут доступны всем странам-участницам, однако поддержка будет сконцентрирована в наиболее затронутых кризисом странах с наибольшей нуждаемостью в обеспечении их устойчивости», — уточняет Дембик.

Конституционный комитет парламента Финляндии, рассмотревший бюджет в предварительном порядке, решил, что документ может не соответствовать законодательству ЕС.

«Это возражение, конечно, не такое уж непреодолимое политическими средствами препятствие, но заметная заноза и для Еврокомиссии, и для сторонников предложенного плана», — заключает эксперт анализа Saxo Bank.

Эксперты не исключают, что проекту бюджета, который формировался еще в прошлом году, потребуются дополнительные вливания. В нем оказались не учтенными ряд факторов, которые набирают силу буквально в последние недели. Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами товары европейского экспорта на сумму $3,1 млрд в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний. Это может вылиться в трансатлантическую торговую войну, сообщает Bloomberg.