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Европарламент предложил подать иск против КНР в Международный суд ООН из-за Гонконга 

ТАСС 35 минут назад
Европарламент хочет подать иск против КНР
Фото: РИА Новости
Европарламент принял в пятницу на онлайн-сессии резолюцию с призывом к руководству ЕС подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге и применить против КНР меры экономического давления, если Пекин примет закон о национальной безопасности для Гонконга. Согласно опубликованным в пятницу вечером результатам голосования, за резолюцию проголосовало подавляющее большинство в 565 евродепутатов при 34 голосах против и 62 воздержавшихся.
"Европарламент призывает Евросоюз и его страны-члены в случае, если новый закон о безопасности будет применен к Гонконгу, подать против Китая иск в Международный суд ООН [в Гааге]", — говорится в резолюции. Основой для подачи такого иска, с точки зрения евродепутатов, станет нарушение после введения этого закона в силу принципа "одна страна — две системы", который определяет автономный статус Гонконга.
Задачей Международного суда ООН является разрешение юридических споров между государствами, судебное разбирательство в нем может начаться при условии согласия всех заинтересованных государств на рассмотрение дела в этой инстанции. Данный суд не имеет отношения к другим международным судебным инстанциям, также базирующимся в Гааге, например, Международному уголовному суду.
Европарламент также призвал начать подготовку к введению против Китая экономических санкций за нарушение прав человека и свободы СМИ. "Европарламент уверен, что ЕС должен использовать свой экономический вес, чтобы ответить на массовые нарушения прав человека в Китае экономическими средствами", — говорится в резолюции.
Все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже для институтов самого Евросоюза. Между тем принятие данного документа грозит серьезно осложнить намеченный на 22 июня саммит ЕС — КНР, который должен пройти в формате видеоконференции. Его главными темами станут торговое и инвестиционное сотрудничество, а также борьба с пандемией коронавируса нового типа.
Законопроект о нацбезопасности в Гонконге
28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что благодаря новому юридическому акту власти в Пекине смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике региона. За год полиция арестовала свыше 9 тыс. правонарушителей, занимавшихся блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.
Текст документа находится на стадии проработки и вскоре должен быть утвержден. Главная задача — создать на территории специального административного района особую структуру центрального правительства КНР, которая позволит быстро устранять проявления насилия и агрессии, возобновившиеся в последнее время.
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Комментарии 2
Европа , В мире , ЕС , Европарламент , ООН , Гаага , Гонконг , Китай
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