Одна из стран ЕС открывает границы

Власти Польши намерены открыть границы страны для Евросоюза . С 13 июня 2020 года путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытию.

Польша отменяет проверки на границах без дискриминации, то есть для всех стран зоны Шенген, в том числе и для Италии . Это значит, что уже с 13 июня поляки могут свободно путешествовать по шенгенским странам, которые открыли границы. Польша соблюла требование ЕС об отмене проверок до конца месяца, — пишет РИА Новости.

На сегодняшний день свободно перемещаться можно между Чехией, Словакией, Венгрией и Австрией.

По состоянию на 11 июня 2020 года, в мире выявлено 7 360 352 заболевших коронавирусом. От болезни скончались 415 448 человек. Выздороветь удалось 3 603 370 пациентам.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперт заявил о слишком позднем введении карантина в Британии. По его словам, число зараженных можно было значительно снизить при своевременном реагировании.