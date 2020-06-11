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Польша намерена открыть границы со странами ЕС 

News.ru и ещё 7 36 минут назад
Одна из стран ЕС открывает границы
Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Власти Польши намерены открыть границы страны для Евросоюза. С 13 июня 2020 года путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытию.
Польша отменяет проверки на границах без дискриминации, то есть для всех стран зоны Шенген, в том числе и для Италии. Это значит, что уже с 13 июня поляки могут свободно путешествовать по шенгенским странам, которые открыли границы. Польша соблюла требование ЕС об отмене проверок до конца месяца, — пишет РИА Новости.
На сегодняшний день свободно перемещаться можно между Чехией, Словакией, Венгрией и Австрией.
По состоянию на 11 июня 2020 года, в мире выявлено 7 360 352 заболевших коронавирусом. От болезни скончались 415 448 человек. Выздороветь удалось 3 603 370 пациентам.
Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперт заявил о слишком позднем введении карантина в Британии. По его словам, число зараженных можно было значительно снизить при своевременном реагировании.
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Комментарии
Европа , В мире , ЕС , РИА Новости , Польша
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