Назван срок открытия границ Европы 

Евросоюз полностью откроет внутренние границы в конце июня. Такой срок открытия назвала еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания глав МВД стран ЕС, передает Reuters.

При этом страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня. «Сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон.

Отмечается, что Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, однако практически все страны-члены поддержали продление ограничений до конца месяца.

«Это значит, что ограничения на внешних границах будут до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля», — отметила Йоханссон.

В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на количество зараженных в тех или иных сопредельных государствах. В начале мая Еврокомиссия заявила, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС.