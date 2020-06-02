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Евросоюз поддержал протесты в США 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Евросоюз поддержал протесты в США
Фото: Reuters
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в Евросоюзе были шокированы смертью чернокожего Джорджа Флойда при грубом задержании полицейским. По словам Борреля, это событие свидетельствует о злоупотреблении властью правоохранителями.
«Мы поддерживаем право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие и расизм любого рода», — отметил представитель ЕС, комментируя проходящие американские бунты, передает РИА Новости. При этом в Евросоюзе верят в способность народа США объединиться и вылечить раны общества, призвав на этом фоне к деэскалации.
Боррель также напомнил о ценности каждой человеческой жизни. «Все жизни важны, жизни черных также важны», — заключил еврочиновник.
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.
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Комментарии 1
Европа , В мире , Жозеп Боррель , ЕС , РИА Новости , США
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