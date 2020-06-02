Евросоюз поддержал протесты в США 

Отмечается, что в Евросоюзе были шокированы смертью чернокожего Джорджа Флойда при грубом задержании полицейским. По словам Борреля, это событие свидетельствует о злоупотреблении властью правоохранителями.

«Мы поддерживаем право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие и расизм любого рода», — отметил представитель ЕС, комментируя проходящие американские бунты, передает РИА Новости. При этом в Евросоюзе верят в способность народа США объединиться и вылечить раны общества, призвав на этом фоне к деэскалации.

Боррель также напомнил о ценности каждой человеческой жизни. «Все жизни важны, жизни черных также важны», — заключил еврочиновник.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.