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Меркель отказалась приехать на саммит G7 в Вашингтон 

Российская Газета и ещё 9 35 минут назад
Меркель отказалась приехать на саммит G7 в США
Фото: Pool via AP
Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна на очное участие в саммите G7, пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ. Ранее президент США и организатор встречи лидеров стран "Большой семерки" предложил провести ее в очном формате.
"Учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, канцлер Германии вынуждена отказаться от личного присутствия в Вашингтоне", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Изначально планировалось, что саммит G7 состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что встреча пройдет до конца месяца.
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Европа , В мире , США , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия
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