Разработан новый план спасения Европы 

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд для спасения экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов евро. Об этом написал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в своем Twitter-аккаунте. План рассчитан на период с 2021 по 2027 год.

Он отметил, что фонд восстановления станет дополнительной мерой поддержки к уже запущенным общеевропейским механизмам.

«Это поворотный момент для Европы, которая столкнулась с беспрецедентным кризисом», — написал Джентилони.

Около 500 миллиардов евро будут предложены в качестве безвозмездной помощи государствам-членам блока, а 250 миллиардов евро — в качестве кредитов, сказано в заявлении ЕК. Из него также следует, что комиссия намерена использовать «каждый доступный евро в бюджете ЕС для поддержки сектора здравоохранения, работников и предприятий, а также для сохранения и восстановления рабочих мест».

ЕК предложила странам блока временно повысить планку допустимого уровня заемных средств в бюджете Евросоюза с 1,2 до 2 процентов суммарного ВВП Евросоюза. Также комиссия хочет внести поправки в нынешнюю финансовую программу на 2014–2020 годы, с тем чтобы дополнительные средства в объеме 11,5 миллиардов евро были доступны уже в 2020 году. План потребует одобрения всех 27 стран-членов ЕС, а также Европейского парламента

Ранее Евпрокомисся разработала план, в рамках которого планируют выделить странам блока около двух триллионов евро на 2021-2027 годы. По мнению экспертов, ВВП еврозоны во втором квартале будет падать беспрецедентными темпами, сократившись примерно на 10 процентов по сравнению с первым кварталом.