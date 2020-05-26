ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ 

БРЮССЕЛЬ , 26 мая — РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил два решения о заключении соглашений с Черногорией Сербией в области сотрудничества по охране совместных границ и препятствованию нелегальной миграции и трансграничной преступности, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

Сообщается, что в охране совместных границ будет участвовать Европейское агентство по охране внешних границ Frontex

"Тесное сотрудничество с нашими партнерами на Западных Балканах крайне важно, если мы хотим решить общие миграционные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Заключенные соглашения о сотрудничестве в области охраны границ с Сербией и Черногорией являются важной частью нашей общей стратегии по управлению границами… Сотрудничество направлено на борьбу с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, оно еще больше укрепит безопасность на внешних границах ЕС ", — указывается в документе.

Сообщается, что соглашение вступит в силу в Черногории с 1 июля. В Сербии процедура утверждения соглашения еще не завершена, оно вступит в силу, как только будут завершены все формальности.