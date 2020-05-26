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В России заявили о невозможности поездок в Европу 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В России заявили о невозможности поездок в Европу
Фото: Reuters
В России сообщили о временной невозможности поездок в страны Европы, поскольку там не планируют открытия внешних границ. С таким заявлением выступил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА Новости.
«Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан, — речи пока не идет. ЕС планирует вернуться к этому вопросу не ранее 15 июня», — отметил Чижов, выступая на брифинге в МИА «Россия сегодня».
Он добавил, что открытия границ и воздушного, наземного и морского сообщения в странах шенгенской зоны стоит ожидать «не ранее второй половины июня, а, может быть, июля», в зависимости от развития ситуации с пандемией. При этом постпред добавил, что сегодня границы закрыты с обеих сторон.
Ранее стало известно, что ряд европейских стран отказался принимать туристов из России из-за высокого уровня распространения коронавируса. В частности, об этом заявила Черногория, власти которой рассматривают открытие границ только с государствами, где зафиксировано максимум 25 инфицированных на 100 тысяч жителей.
До этого аналогичные решения приняли Кипр и Турция. Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика пока не планирует принимать туристов из России и других «стран риска» и будет открываться для ряда государств поэтапно.
25 мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска» и провести их внутри страны.
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Комментарии
Европа , Политика , Михаил Мишустин , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости
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