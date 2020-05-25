В Евросоюзе описали желаемые отношения с Россией 

«Нам следует действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас», — отметил еврочиновник.

Боррель также заявил о необходимости соблюдать баланс между стойкостью и санкциями, при этом прикладывая осторожные усилия в отдельных сферах, например, в энергетике.