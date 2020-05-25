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В Евросоюзе описали желаемые отношения с Россией 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Евросоюзе описали желаемые отношения с Россией
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель описал желаемые отношения с Россией. Его слова приводит РИА Новости.
«Нам следует действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас», — отметил еврочиновник.
Боррель также заявил о необходимости соблюдать баланс между стойкостью и санкциями, при этом прикладывая осторожные усилия в отдельных сферах, например, в энергетике.
Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, вероятнее всего, не сможет сблизить позиции России и Евросоюза и повлиять на улучшение их отношений. Политолог не верит в смягчение санкций и обращает внимание на новый виток информационной борьбы. При этом маленький шанс для сближения Кортунов видит в нежелании Евросоюза и России соглашаться с быстрой перестройкой международных отношений в жесткую биполярную американско-китайскую систему.
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Европа , В мире , Жозеп Боррель , Андрей Кортунов , ЕС , РИА Новости
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