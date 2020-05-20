«Жадным» странам ЕС не понравился план Макрона и Меркель

Против франко-немецкого предложения о выделении €500 млрд на восстановление европейской экономики выступили так называемые скупые страны ЕС: Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, сообщает Le Figaro. Канцлер Австрии Себастьян Курц взял на себя роль представителя этой группы и раскритиковал предоставление безвозмездных субсидий государствам, которые пострадали от коронавирусного кризиса.

Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания возражают против плана Макрона и Меркель, по которому ЕС выделит €500 млрд на поддержку пострадавших от карантина стран, пишет Le Figaro. Однако, отмечает издание, эта новость не могла стать неприятным сюрпризом для так называемых жадных стран: главы Франции Германии регулярно уведомляли своих коллег о ходе переговоров, зная об их упрямстве, когда дело касается большой суммы денег.

Реакция на франко-немецкое соглашение пока оказалась предсказуемой: канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером объявил о том, что не поддерживает это предложение. Он выступил в роли официального представителя четырёх стран после их совещания.

«Мы готовы помочь странам, у которых больше всего кредитов, — заявил он в Twitter. — Мы ожидаем, что реорганизованный европейский бюджет скорее отразит новые приоритеты, чем снимет ограничения».

Как объясняет французская газета, таким образом глава Австрии призвал вместо субсидий сокращать расходы на уже прописанные в бюджете ЕС программы, о чём он говорил европейским лидерам ещё во время февральского обсуждения бюджета на 2021—2027 годы.

По словам многих дипломатов, Нидерланды на данный момент гораздо больше, чем обычно, противятся предложению о бюджете. Во всяком случае, такое отношение продемонстрировал на видеоконференции во вторник министр финансов страны в разговоре со своими европейскими коллегами. Участник переговоров рассказал, что министры Швеции, Австрии и Нидерландов блокируют обобщение кредитов, объясняя это тем, что кредиты не являются безвозмездными субсидиями.