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Le Figaro: план Макрона и Меркель не понравился четырём «жадным» странам Евросоюза 

RT на русском 1 час назад
«Жадным» странам ЕС не понравился план Макрона и Меркель
Фото: Reuters
Против франко-немецкого предложения о выделении €500 млрд на восстановление европейской экономики выступили так называемые скупые страны ЕС: Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, сообщает Le Figaro. Канцлер Австрии Себастьян Курц взял на себя роль представителя этой группы и раскритиковал предоставление безвозмездных субсидий государствам, которые пострадали от коронавирусного кризиса.
Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания возражают против плана Макрона и Меркель, по которому ЕС выделит €500 млрд на поддержку пострадавших от карантина стран, пишет Le Figaro. Однако, отмечает издание, эта новость не могла стать неприятным сюрпризом для так называемых жадных стран: главы Франции и Германии регулярно уведомляли своих коллег о ходе переговоров, зная об их упрямстве, когда дело касается большой суммы денег.
Реакция на франко-немецкое соглашение пока оказалась предсказуемой: канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером объявил о том, что не поддерживает это предложение. Он выступил в роли официального представителя четырёх стран после их совещания.
«Мы готовы помочь странам, у которых больше всего кредитов, — заявил он в Twitter. — Мы ожидаем, что реорганизованный европейский бюджет скорее отразит новые приоритеты, чем снимет ограничения».
Как объясняет французская газета, таким образом глава Австрии призвал вместо субсидий сокращать расходы на уже прописанные в бюджете ЕС программы, о чём он говорил европейским лидерам ещё во время февральского обсуждения бюджета на 2021—2027 годы.
По словам многих дипломатов, Нидерланды на данный момент гораздо больше, чем обычно, противятся предложению о бюджете. Во всяком случае, такое отношение продемонстрировал на видеоконференции во вторник министр финансов страны в разговоре со своими европейскими коллегами. Участник переговоров рассказал, что министры Швеции, Австрии и Нидерландов блокируют обобщение кредитов, объясняя это тем, что кредиты не являются безвозмездными субсидиями.
Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, обычно выступающий в первых рядах, на этот раз держался в стороне, дословно следуя стратегии премьер-министра страны: дождаться, пока Еврокомиссия представит на следующей неделе своё ответное предложение. Один из источников в ЕС подчеркнул, что франко-немецкий договор привносит новое в обсуждения, однако Себастьян Курц высказался слишком поспешно: нужно подождать, что предложит Урсула фон дер Ляйен. Le Figaro замечает, что четыре «скупых» страны рассчитывают сформулировать общую позицию и в конце концов могут проявить ещё большую неуступчивость по европейскому бюджету, чем три месяца назад.
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Комментарии
Европа , Статьи , Себастьян Курц , Еврокомиссия , ЕС , Le Figaro , Австрия , Германия , Дания , Нидерланды , Франция , Швеция
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