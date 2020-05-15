Меркель обвинила Россию в развязывании «гибридной войны» 

Ранее «Рамблер» сообщал, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По данным прокуратуры, хакеры похитили 16 Гб данных с компьютеров немецких парламентариев, в том числе тысячи электронных писем канцлера Ангелы Меркель.

По словам Ангелы Меркель, Россия применяет стратегию «гибридной войны», частью которой стала атака на бундестаг. Она также посетовала на то, что такие события мешают налаживанию двусторонних отношений, образуя «напряженное поле».

При этом канцлер заверила, что «будет стремиться к хорошим отношениям с Россией», напоминает «Газета.ру».

«Думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это не облегчает ситуацию», — отметила Меркель, заявив, что Берлин оставляет за собой право принять ответные меры за такие «возмутительные действия».

При этом руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов пояснил газете, что заявление канцлера связано с официальным докладом по расследованию кибератаки.

«Она по-прежнему будет делать все для того, чтобы наши отношения оставались на хорошем уровне — эта часть ее высказывания более значима. Обвинения создают неприятный фон, но скорее всего это не сильно скажется на двустороннем взаимодействии», — уверен эксперт.

Белов отметил, что у Германии нет никаких четких доказательств причастности России к кибератаке. Кроме того, заявление Меркель, по его мнению, никак не скажется на реализации совестного с Москвой проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие. Ранее сенат одобрил проект оборонного бюджета США на 2020 год, в который были включены санкции против «Северного потока-2». После чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, заявила об отведении судов из района строительства.