L’Opinion (Франция) анализирует доклады мозговых центров из бывших стран соцлагеря. Вывод ожидаем: посреди пандемии польские, грузинские и прочие восточноевропейские авторы видят угрозу в анализирует доклады мозговых центров из бывших стран соцлагеря. Вывод ожидаем: посреди пандемии польские, грузинские и прочие восточноевропейские авторы видят угрозу в России , а не в вирусе. Вирус огорчает их отменой маневров и замедлением создания нового «санитарного кордона» против России и ее идей. Напомним, что впервые «санитарный кордон» против СССР предложил создать французский лидер Жорж Клемансо — 100 лет назад. Санитарами тогда стали «лимитрофы» (Прибалтика, Польша Румыния ).

В Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), включая Россию, находится множество аналитических центров, или "мозговых резервуаров" (think tanks), которые занимаются вопросами региональной безопасности (Россия при этом является главной темой из-за масштабов своего присутствия). Близость Москвы ведет к поляризации мнений и заявлений — подобно тому, как влияние Пекина поляризует мнения в Азии. В Центральной и Восточной Европе постоянно проводят исследования на тему дезинформации, фейков и пропаганды.

В этой нашей последней статье из цикла об отношении экспертных групп к санитарному кризису мы сразу сделаем важное наблюдение. В ЦВЕ (Центральной и Восточной Европе) эпидемии коронавируса уделяют меньше внимания, чем в других регионах мира. Все выглядит так, словно кризис не меняет расстановку сил в ЦВЕ и источники напряженности между странами региона — напряженности, часто подпитываемой извне региона, издалека. В любом случае, мы не игнорируем сложившуюся ситуацию и то, как она может повлиять на соперничество либеральных и иллиберальных режимов (так в США ЕС называют все страны, которые не соответствуют их представлениям о демократии — прим. ред.), а также на стратегическое развитие России.

Все как обычно?

Региональная напряженность все еще занимает центральное место в местных дискуссиях, которые чаще всего рассматривают международные отношения с классической точки зрения, интересуясь прежде всего соотношением сил. (Самые популярные темы — будущее НАТО , безопасность Прибалтики и т.д.). Украина по-прежнему сосредоточена на своей «гибридной войне» с Россией (Центр имени Разумкова) и признает свою нынешнюю уязвимость на фоне санитарного кризиса, который накладывается на другие проблемы (Международный центр политических исследований — главный производитель украинских докладов на эту тему). Прибалтийские республики озабочены собственной безопасностью на границе с Россией. Польша осуждает мягкость ЕС в введении санкций против России (Центр восточных исследований OSW, Польский институт международных отношений — «мозговые центры», занимающиеся этой тематикой в Польше). Сербия (Центр европейской политики — European Policy Center в Белграде) внимательно следит за ходом переговоров о вступлении Сербии в ЕС.

Беспокойство насчет сovid-19 чаще всего связано с беспокойством насчет ситуации в той или иной стране, с которой связана страна пребывания «мозгового центра». Грузию волнует ситуация в Турции, где проживает множество грузинских гастарбайтеров. Центр экономического анализа в польском Шецине предоставляет данные о здоровье пожилых людей в стране и дистанционном образовании в период самоизоляции. Как бы то ни было, из результатов локальных исследований можно сделать более глобальные выводы. Центр Globsec из Братиславы, например, опасается за будущее «Восточного партнерства» (запущенная в 2009 году политика ЕС в отношении некоторых бывших советских республик). Таким образом Центр Globsec из Словакии предлагает задуматься о «разделении рисков» между членами ЕС — в санитарном, экономическом и финансовом плане.

Раскол между либералами и нелибералами

Считается, что мировая санитарная обстановка может изменить сложившееся равновесие на местном уровне. Пражская Ассоциация по международным отношениям рассматривает антилиберальную политику в Вышеградской группе (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия). В исследованиях этого мозгового центра тандем Орбана и Качиньского (лидеры Венгрии и Польши) противопоставляется Чехии и Словакии, которые лучше сумели сохранить дух ожидания чего-то хорошего от «перехода к демократии». Кстати говоря, наиболее часто исходящий от финансируемых Западом «мозговых центров» прогноз будущего ЦВЕ после коронавируса предсказывает ослабление популизма (популистами в ЕС называют и отказывающегося демонизировать Россию Орбана, и часто возражающую ЕС с консервативно-католических позиций партию PiS в Польше — прим. ред.). Причина ожидаемого ослабления популистов — экономические последствия эпидемии, которые могут привести к маргинализации восточного фланга ЕС.

В Эстонии Международный центр обороны и безопасности RKK (International Centre for Defense and Security — ICDS) накидывается с критикой на попытки венгерского лидера Виктора Орбана укрепить свою власть с помощью кризиса. Софийский Центр либеральной стратегии — в соответствии с названием — придерживается такой же позиции, а боснийская организаций «Внешнеполитическая инициатива» пытается оценить прозрачность сведений об эпидемии, которые предоставляют разные правительства.

Другие группы рассматривают не европейский популизм, а авторитаризм за пределами континента. Так, центр CHOICE изучает методы китайского влияния в Центральной и Восточной Европе, а также последствия эпидемии для реализации проекта «Один пояс — один путь». Грузинский Фонд международных и стратегических исследований подчеркивает схожесть российской и китайской риторики по санитарному кризису, а также добавляет к этой недоброй компании Иран, формируя нечто новой «оси зла», которая угрожает Западу. Грузинский фонд критикует российскую пропаганду и «советский» подход к урегулированию кризиса.

Российская неизвестная

Понятное дело, что аналитики из ЦВЕ не могут не уделять большое внимание России. Прибалты обеспокоены дезорганизацией европейской обороны и отменой запланированных военных учений, нацеленных на борьбу с Россией. Учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment (с американской армией), Saber Strike (совместные учения трех прибалтийских стран и Польши), Swift Response (с участием Болгарии, Хорватии и Румынии) — все отложены. Отменено и учение Cold Response-20 (маневры в Арктике с участием 15 000 военных из НАТО и ЕС). Решение об отмене Cold Response-20 принято Норвегией из страха перед распространением covid-19. А ведь между тем российская армия продолжает тренировки и извлекает выгоду из такой дезорганизации свободного мира.

А что говорят российские экспертные группы и мозговые центры? Московский Фонд Карнеги, вдохновляющийся американскими идеями, размышляет о том, не потеряет ли Россия равновесие после кризиса. Но это все-таки исключение: большинство московских экспертов критикуют Запад. В Российском совете по международным делам (РСМД) рассматривают антикитайские заявления США и ЕС как попытку защититься от критики. Успех в борьбе с covid-19 показал именно Китай, искать образец для подражания в ЕС или тем более в США не приходится.

Такого же мнения придерживаются в ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений), чьи материалы говорят о «хороших новостях» из Китая и «рекордной безработице» в США. Директор Института Европы РАН Алексей Громыко в свою очередь не согласен с утверждением о формировании китайско-американской международной системы. Все это отражает смешанные чувства, которые возникают у российских специалистов при анализе последних трендов: Москва не прочь посмотреть, как Китай будет теснить США, но усиление Пекина тоже не внушает ей спокойствия.

Таким образом, Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) внимательно следит за кризисом, но у нее нет единого мнения о том, какой лагерь поддерживать. Она опасается геополитических перемен в результате кризиса не меньше, чем его санитарных последствий. Вот в каких терзаниях рождается «новый мир».