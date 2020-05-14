Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян 

Вопрос об открытии границ Евросоюза для граждан России пока не стоит в практическом плане, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан», — передает его слова ТАСС.

Ранее Еврокомиссия дала рекомендацию отелям в ЕС принять несколько санитарно-гигиенических мер при возобновлении турпотока. ЕК полагает, что это может произойти уже летом 2020 года.

Также сообщалось, что ЕК рекомендует открыть границы между странами ЕС с похожими ситуациями по коронавирусу.