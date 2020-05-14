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Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 4 часа назад
Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян
Фото: Газета.Ru
Вопрос об открытии границ Евросоюза для граждан России пока не стоит в практическом плане, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.
«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан», — передает его слова ТАСС.
Ранее Еврокомиссия дала рекомендацию отелям в ЕС принять несколько санитарно-гигиенических мер при возобновлении турпотока. ЕК полагает, что это может произойти уже летом 2020 года.
Также сообщалось, что ЕК рекомендует открыть границы между странами ЕС с похожими ситуациями по коронавирусу.
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Европа , Владимир Чижов , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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