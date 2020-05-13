МИД Польши назвал «упрощением» слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны.

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе МИД Польши, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Мааса.

Польская сторона полагает, что Россия также «несет ответственность» за начало войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола война бы не началась», — сказали в МИД Польши.

Там добавили, что СССР и Германия виновны в разделении Европы на сферы влияния.

В своем комментарии ведомство привело слова министра иностранных дел Вячеслава Молотова от 31 октября 1939 года: «Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией».

Слова Мааса о единоличной ответственности Германии за войну в польском МИД посчитали «своего рода упрощением, призванным продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящимся раскрыть все исторические и политические детали».

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой заявляется, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия.