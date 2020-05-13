Польша обвинила Россию в начале Второй мировой 

МИД РБК. Польши назвали упрощением слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину

Польская сторона утверждает, что Россия также несет ответственность за развязывание войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <…>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», — заявили в МИД Польши.

По мнению Варшавы, действия СССР в отношении Польши перед началом войны были частью плана по расширению своей территории за счет Центральной и Восточной Европы. Польша также обвинила СССР в репрессиях, в частности, в отношении польской элиты.

Слова Мааса о единоличной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны в Польше сочли «в своем роде упрощением, призванным продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящимся раскрыть все исторические и политические детали».