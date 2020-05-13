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Польша обвинила Россию в начале Второй мировой 

Вероника Полынина и ещё 4 8 минут назад
В МИД Польши назвали упрощением слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Польская сторона утверждает, что Россия также несет ответственность за развязывание войны.
«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <…>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», — заявили в МИД Польши.
По мнению Варшавы, действия СССР в отношении Польши перед началом войны были частью плана по расширению своей территории за счет Центральной и Восточной Европы. Польша также обвинила СССР в репрессиях, в частности, в отношении польской элиты.
Слова Мааса о единоличной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны в Польше сочли «в своем роде упрощением, призванным продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящимся раскрыть все исторические и политические детали».
Как сообщал «Рамблер», в сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в котором пакт Молотова — Риббентропа был упомянут как событие, проложившее дорогу к началу Второй мировой войны. Эта резолюция вызвала возмущение российского лидера Владимира Путина, который назвал «верхом цинизма» уравнивание ответственности за начало Второй мировой войны между Германией и СССР.
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Европа , Видео , В мире , Григорий Березкин , Владимир Путин , МИД , Европарламент , Германия , Польша
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