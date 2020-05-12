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Эстония пожаловалась на «военную активность России» 

Экспресс газета и ещё 2 29 минут назад
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пандемия коронавируса якобы не привела к сокращению военной активности Российской Федерации на Балтике, пишет издание «Regnum».
Также эстонский министр заявил о важности сохранения нынешней «оборонительной и сдерживающей позиции» НАТО в регионе.
Кроме того, Луйк отметил участие союзников по НАТО, в том числе и Германии, в деятельности боевой группировки альянса в Литве, а также запланированной на осень «миссии воздушной безопасности Балтии» на эстонской авиабазе Эмари.
Ранее «Экспресс газета» писала, Эстония не хочет открывать границу с Россией после коронавируса.
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Европа , Армия , Видео , Юри Луйк , НАТО , ИА REGNUM , Эстония
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