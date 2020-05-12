Эстония пожаловалась на «военную активность России» 

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пандемия коронавируса якобы не привела к сокращению военной активности Российской Федерации на Балтике, пишет издание «Regnum».
Также эстонский министр заявил о важности сохранения нынешней «оборонительной и сдерживающей позиции» НАТО в регионе.
Кроме того, Луйк отметил участие союзников по НАТО, в том числе и Германии, в деятельности боевой группировки альянса в Литве, а также запланированной на осень «миссии воздушной безопасности Балтии» на эстонской авиабазе Эмари.
Ранее «Экспресс газета» писала, Эстония не хочет открывать границу с Россией после коронавируса.