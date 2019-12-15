Меркель вскрыла антироссийские «консервы»

12 декабря в МИД России на Смоленскую площадь вызвали посла Германии . Дипломату был выражен решительный протест из-за высылки двух сотрудников российского посольства в Берлине 4 декабря. Также его уведомили, что, руководствуясь принципом взаимности, в течение 7 дней территорию Российской Федерации должны покинуть два сотрудника немецкой дипмиссии в Москве

Причиной высылки российских дипломатов недавно почему-то стало убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили . Он был застрелен в Берлине в августе. Теперь немецкая прокуратура заявляет, что Россия отказывается сотрудничать и помогать в расследовании этого преступления. Более того, звучат голословные версии о причастности российских госорганов к этому убийству.

В России Хангошвили хорошо известен прежде всего как террорист и организатор кровавых терактов, например, взрывов в московском метро. В деле, однако, оказалось много политики.

Дорога ложка к обеду. Иногда к обеду дорога даже ложка дегтя. Прямо перед саммитом "нормандской четверки" в Париже немецкое руководство решило добавить российско-германского конфликта в повестку дня. СМИ заранее предупредили о том, что расследование убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили будет передано в Генеральную прокуратуру Германии, которая занимается делами особой важности, и что два российских дипломата будут высланы из страны якобы из-за нежелания России помогать следствию.

Политический беженец Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен 23 августа этого года. К нему подъехал человек на велосипеде и застрелил из пистолета: две пули — в голову, одна — в плечо. Оружие и велосипед выбросил в Шпрее. И все это при свидетелях, так что его быстро задержали. Утверждается, что это — россиянин. При обыске в его съемной квартире были обнаружены деньги и билет в Россию. Разумеется, в прессе сразу возник информационный шторм, дескать, Хангошвили достала "рука Москвы или Грозного ".

Больше всех старались интернет-сообщества, ярко проявившие себя в деле об отравлении Скрипалей, — Bellingcat и Insider. К их расследованию подключился также немецкий Spiegel. Совместными усилиями они пришли к выводу о том, что что Хангошвили постигла месть за войну в Чечне и, возможно, за этим стоят российские спецслужбы. Утверждается, что задержанного россиянина зовут Вадим Красиков, но прибыл он в Европу по фальшивому паспорту на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения.

По результатам журналистских изысканий выходит, что убийство спланировали так, чтобы его было максимально просто раскрыть. Все предельно гладко и удобно для восприятия: штамп на штампе, зачем изобретать велосипед? Да, возможно, был сообщник, который уже в Берлине навел убийцу на цель и передал ему пистолет. И, конечно, пистолет "Глок", его ведь так любят спецслужбы.

Сразу после убийства фальшивого Соколова поместили в тюрьму Моабит, и на допросах он молчал. К "нормандскому саммиту" заговорил: пишут, что потребовал политического убежища и сообщил об опасениях за свою жизнь, из-за чего его спрятали в секретном месте.

И теперь неизвестно, предъявят ли когда-нибудь общественности живого Соколова, Красикова или как его там. Параллель с делом об отравлении Скрипалей хромает только в одном — там были жертвы, а здесь преступник, а в остальном полное совпадение.

И вооруженная всякими нighly likely Меркель отправилась в Париж.

"Был двусторонний разговор. И я в ходе этой беседы подчеркнула, что мы со стороны Германии ожидаем от российской стороны сотрудничества. Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой она обладает. Этого мы можем ожидать. У нас есть исходные подозрения от Генерального федерального прокурора — и больше ничего. Я сказала это российскому президенту, и я думаю, что российская сторона предоставит нам информацию, и это было бы очень полезно", — заявила Меркель.

Некоторую важную информацию, касающуюся этого дела, Германия получила тут же на пресс-конференции от Владимира Путина

"Вы сказали об убийстве грузина — это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. И это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им были убиты 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", — заявил Путин.

Хангошвили с 2002 года находился в российском федеральном розыске. Он был очень опасным человеком и общался с убийцами. В Чечне, Грузии, на Украине, через которую эмигрировал в Германию. Он пережил 4 покушения. Последнее, в 2015 году, и заставило его бежать в Европу. Немцы знали его историю и не хотели давать ему убежище, но Хангошвили подал апелляцию и судился с властями до самого конца. При этом первые три года находился под полицейским надзором. Сотрудничал с американским спецслужбами в качестве консультанта и информатора. И на пресс-конференции в Париже Путин высказался в том смысле, что реагировать на запросы, касавшиеся этого человека, надо было раньше. И не России, а Германии.

"Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших — вот и все. Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен. Мы будем делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам. Кстати говоря, было бы очень хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких вот трагических обстоятельствах, но и раньше. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", — отметил глава российского государства.

Двое российских дипломатов покинули Берлин, потом двое немецких — Москву. В отличие от Британии, которая по следам Солсбери мобилизовала Запад на массовую высылку россиян, немецкие власти истерики не закатывали. Хотя Макарон и заметил, что, если надо будет проявить солидарность, Париж ее обязательно проявит. Впрочем, это вряд ли потребуется.

Информационные "консервы" под названием "дело Хангошвили" Берлин вскрыл для того, чтобы обозначить конфликтный потенциал в отношениях с Россией. А то союзники косо смотрят — требуется пусть маленькие, но санкции. Впрочем, дальнейшие события показали, что понравиться Германии так и не удалось.