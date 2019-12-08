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Джонсон рассказал о своем самом дерзком поступке 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Джонсон рассказал о своем самом дерзком поступке
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News признался в нарушении закона в бытность мэром Лондона. Как ответил Джонсон на вопрос интервьюера, самым дерзким поступком в его жизни была езда на велосипеде по тротуару. Джонсон сожалеет о своих прошлых проступках и осуждает тех, кто, в нарушение запрета, создает опасность для пешеходов.
"Мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла", — признался Джонсон.
Премьер во время работы мэром британкой столицы и министром иностранных дел Соединенного королевства пользовался велосипедом каждый день и часто попадал на видео и фото.
Джонсон дал интервью в преддверии досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.
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Теги:
Европа , В мире , Борис Джонсон , Sky News , Великобритания
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