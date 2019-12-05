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Криминал

В шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
В церкви Святого Павла в шведском Мальме появился алтарь, на котором вместо Адама и Евы изображены две однополые пары. В Швеции однополые пары венчают уже десять лет.
Картину «Рай» написала скандальная художница Элисабет Ульсон Валлин.
«Для нас это сущая радость», — говорит пастор церкви Святого Павла София Тунебру, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Expressen.
Вместо Адама и Ева в раю изображены гомосексуалы, лесбиянки и транссексуалы. «Воскресенье станет историческим днем. В церкви Святого Павла в Мальме откроется первый и единственный в стране ЛГБТ-алтарь (письма Элисабет Ульсон Валлин). Разумеется, картина будет висеть рядом со „старым“ алтарем. Мы счастливы и горды!» — пастор Хелена Мюрстенер, в Twitter которой размещено фото полотна.
Картина будет дополнять существующий алтарь, полотно разместят в хоре. «Думаю, многие теперь вздохнут спокойно, ведь теперь они, наконец, тоже представлены в церкви. Столько бы мы ни проповедовали, что все люди равны, нужны конкретные образы, чтобы каждый мог себя с ними соотнести. Неважно, кого мы любим и какова наша ориентация, божья благодать дана нам всем», — сказала София Тунебру.
Художница Элисабет Ульсон Валлин написала картину в 2012 году в рамках программы государственной телерадиокомпании SVT «Художественный бунт». Прообразом послужила картина художника XVI века Лукаса Кранаха «Адам и Ева». Валлин пожертвовала свое творение собору в Скаре, однако там сочли картину слишком политизированной.
«Это ни в коем случае не провокация. Наоборот, картина стоит на прочном лютеранском фундаменте и предлагает позитивный взгляд на знания и сексуальность», — подчеркивает пастор церкви Святого Павла.
Картину церкви передал коллекционер из своего частного собрания. «Мы очень благодарны за это, теперь мы заслуживаем уважения. Шведская церковь венчает однополые пары уже десять лет, но в религиозном искусстве они представлены не были. А ведь такие картины должны висеть во многих церквях», — заметила София Тунебру.
Ранее Ватикан признал право секс-меньшинств участвовать в церковной жизни.
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Комментарии 8 
Теги:
Европа , В мире , Лукас Кранах , InoSMI.Ru , Мальме , Швеция
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