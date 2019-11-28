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Политика

Меркель и Зеленский обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки» 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили вопросы подготовки встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", — проинформировал офис в своем Telegram-канале.
В саммите 9 декабря в Париже примут участие президенты РФ, Франции и Украины, а также канцлер Германии. Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа саммита "в основных чертах готов".
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Теги:
Европа , В мире , Ангела Меркель , Юрий Ушаков , Владимир Зеленский , Германия , Франция
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