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Макрон заявил, что его комментарий о «смерти мозга» НАТО был полезным для альянса 

ТАСС 1 час назад
Макрон оценил свой комментарий о «смерти мозга» НАТО
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его высказывание о "смерти мозга" НАТО было полезным сигналом для альянса. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мой комментарий о "смерти мозга" НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса", — сказал он.
7 ноября президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.
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Теги:
Европа , В мире , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , НАТО , The Economist , Франция
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