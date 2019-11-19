Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
В мире
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Шоу-бизнес

Санкции или деньги: Европа решает, что делать с Польшей 

Газета.Ru 1 час назад
Санкции или деньги: Европа решает, что делать с Польшей
Фото: Газета.Ru
Суд ЕС 19 ноября огласит решение касательно законности нового способа формирования верховного суда Польши. Евросоюз ставит под сомнение независимость польского судебного корпуса, а также подозревает Варшаву в отходе от принципа разделения властей. И это становится головной болью нового состава Еврокомиссии. Польше могут грозить внутренние санкции ЕС, и это происходит в то время, когда Варшава бьется против сокращения финансирования со стороны Брюсселя.
Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не могут быть обжалованы, 19 ноября должна вынести решение о законности нового способа формирования дисциплинарной палаты верховного суда (ВС) Польши. Тяжба длится уже больше года.
Задача палаты, принцип формирования которой Варшава изменила в 2017 году, — заниматься дисциплинарными расследованиями в отношении судейского корпуса. При этом состав палаты делегируются члены национального совета права, который комплектуется членами парламента.
Еврокомиссия попросила суд ЕС оценить законность польской судебной реформы еще в сентябре прошлого года.
В Еврокомиссии считают, что изменения в законодательстве ставят делают судебную власть зависимой от исполнительной. В частности, из-за усиления принципа несменяемости судей, так как достигшие предельного возраста нахождения на посту, могут попросить президента о продлении срока их полномочий.
Не исключено, что вердикт суда будет не в пользу Варшавы, хотя польский премьер Матеуш Моравецкий видит ситуацию по-своему. «Я надеюсь, что вердикт трибунала будет соответствовать законам ЕС, которые говорят, что союз должен уважать различные юридические системы», — сказал премьер в интервью польским СМИ.

Назло реформам

Судебная реформа — главный камень преткновения в отношениях ЕС и Польши. Споры идут, начиная с 2016 года, когда в силу вступили первые поправки. Главными инициаторами поправок выступает правящая консервативная партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского. Власти Польши отвергают все обвинения Евросоюза, называя изменения судебной системы внутренним делом страны.
Однако Варшава уже натолкнулась на противодействие Брюсселя. В декабре 2017 года Евросоюз запустил процедуру применения 7-й статьи Лиссабонского договора о ЕС. Она предполагает введение внутренних санкций в отношении страны, «серьезно нарушающей европейские ценности», а также может лишить страну права голоса в Совете Европы.
Пока ограничительные меры не введены, но Польша уже потеряла членство в Европейской сети советов по вопросам судебной власти из-за несоответствия системы страны основным критериям организации — независимости от законодательной и исполнительной власти. Для ввода санкций инициативу Еврокомиссии должны поддержать 22 из 27 стран-членов ЕС. И решение Европейского суда может стать серьезным основанием для этого.
Кроме того, Европейский суд призвал Польшу приостановить действие судебной реформы. В ответ Варшава пообещала тщательно проанализировать постановление, а также отметила поддержку инициатив со стороны польского народа.
«Польское правительство рассматривает отношения с Брюсселем в парадигме метрополия-колония и поэтому видит попытки вмешательства как атаку на независимость, а весь процесс разбирательства как стресс-тест на суверенитет. К этому же, оно считает результат недавних выборов одобрением со стороны общества своего курса, в том числе по линии отношений с Брюсселем», — говорит «Газете.Ru» польский политолог Якоб Корейба.
Конфликт с Евросоюзом выгоден именно Варшаве, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.
«Не специально ли Польша поссорилась с Евросоюзом, чтобы таким изящным образом «спрыгнуть» со всех обязательств, которые она должна бы перед Брюсселем осуществлять. А так получается замечательный повод ничего не делать», — говорил эксперт.

Злотый ты мой

Конфликт вокруг судебной реформы — не единственный конфликт между Польшей и ЕС. Варшава также систематически отказывается от перехода на общеевропейскую валюту — евро. Как отмечал Качиньский, злотый защищает польскую экономику от влияния более развитых европейских стран.
«Все политические силы, включая нашу, гарантировали, что в Польше не будет введен евро, пока Польша не достигнет экономического уровня стран, расположенных к западу от наших границ», — подчеркивал глава партии «Право и справедливость».
К слову, именно партия Качиньского несет ответственность за частичный разворот Польши от Европы.
«Право и справедливость» принято относить к евроскептикам, так как она часто выступает с критикой руководства Евросоюза. Однако, как показали выборы 2019 года в Европарламент, партия не желает объединяться с другими несогласными с политикой Брюсселя. «Право и справедливость» в ходе июньских европейских выборов набрала 42,4%, но отказалась сотрудничать с остальными евроскептиками в Европейском парламенте (ЕП).
Главной причиной противоречий между парламентариями стала Россия. Большинство правых националистических партий выступают за диалог с Москвой, но «Право и справедливость» против подобного взаимодействия. Поэтому партия Качиньского дистанцировалась от любых альянсов, заняв обособленную позицию в ЕП.
Словосочетанием «обособленная позиция» можно вполне охарактеризовать пребывание Польши и в Евросоюзе, который она, по словам главы Евросовета, экс-премьера Польши Дональда Туска, вполне могла покинуть.
«Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — добавлял Туск.
Вскоре проблемы в отношениях между Варшавой и Брюсселем перестанут быть головной болью Туска. Злейший враг нынешних польских властей вскоре покидает руководство ЕС. Домой Туск, однако, тоже пока возвращаться не собирается — он хочет сосредоточиться на работе в Европарламенте.
Напряженный диалог с Польшей теперь станет испытанием для нового состава Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Шарля Мишеля. При этом у последнего в этом вопросе больше шансов на успех — в отличие от Туска, у него нет «личного багажа» отношений с Качиньским.
Польский политолог Корейба обращает внимание на тот факт, что новый виток противостояния происходит во время торгов по бюджету Евросоюза, предусматривающий сокращение субсидий, что затронет в том числе и Польшу.
«Можно считать позицию Варшавы элементом переговорной позиции, с которой можно будет уступать в обмен на определенные привилегии», — говорит эксперт «Газете.Ru».
Он отмечает, что эта стратегия работает, и приводит в пример поддержки депутатами «Права и справедливость» нового состава Еврокомиссии. Это произошло, когда Брюссель отмел неугодную Варшаве кандидатуру экс-главы МИД Нидерландов Франса Тиммерманса, который претендовал на пост главы ЕК.
Пока Брюссель не собирается предпринимать никаких жестких мер в отношении Варшавы, но его позиция может измениться — особенно после прихода к власти нового состава Еврокомиссии.
В качестве эффективного рычага воздействия на Польшу Евросоюз может просто сократить финансирование программ страны, чтобы заставить Варшаву пойти навстречу.
У ЕС для этого есть в руках все необходимые финансовые инструменты. Известно, что Варшава получила больше всего финансовой помощи от Брюсселя — около $115 млрд — и зависит от субсидий ЕС. Ежегодно польское государство получает еще дополнительные €11 млрд финансовой помощи от Брюсселя.
Но здесь, вероятно, новому руководству ЕС следует прислушаться к совету Туска, так как подобное давление может спровоцировать польские власти на организацию выхода из cоюза. Однако польские лидеры в преддверии президентских выборов 2020 года, скорее всего, постараются этого не делать. Ситуация вполне может вполне обернуться против них самих.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Газета.Ru: последние новости
Кремль оценил эмоциональное заявление Лукашенко о союзе с Россией Кремль оценил эмоциональное заявление Лукашенко о союзе с Россией ФСИН прокомментировала информацию о попытку суицида историка Соколова ФСИН прокомментировала информацию о попытку суицида историка Соколова Повышение цен на бензин спровоцировало массовые протесты в Иране Повышение цен на бензин спровоцировало массовые протесты в Иране
Комментарии 
Теги:
Европа , В мире , Статьи , Шарль Мишель , Кирилл Коктыш , Ярослав Качиньский , МИД , ЕС , Европарламент , МГИМО , Европейский совет , Совет Европы , Еврокомиссия , Партия "Право и справедливость" , Газета.Ru , Брюссель , Варшава , Люксембург , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 275
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 418
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 19
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне
Скандальную фразу Глацких увековечили в песне 4
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят» 4
Новости партнеров
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение