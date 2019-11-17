Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
Происшествия
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
Войска
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Происшествия
"Имя обязывает": Волин поделился мнением о блогерах
"Имя обязывает": Волин поделился мнением о блогерах
Политика

Кот будет избираться в парламент Великобритании 

News.ru + ещё 1 11 минут назад
В борьбу за место в парламенте вступил кот
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press
Беспартийное животное выдвинуто на выборы общественным движением «Кошки против Brexit».
Кот по кличке Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в графстве Кент. Один из пунктов его предвыборной программы — открытие доступа на крышу вокзала Джиллингем кошкам, чтобы хищники могли бороться с живущими там голубями, пишет The Mirror.
К движению «Кошки против Brexit» присоединяется всё больше сторонников, недовольными планами по выходу Соединённого королевства из Евросоюза.
Как писал News.ru ранее, Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года — об этом заявил премьер-министр государства Борис Джонсон.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
News.ru: последние новости
Борис Джонсон подтвердил невмешательство России в британские выборы Борис Джонсон подтвердил невмешательство России в британские выборы СМИ: Макрон надеется, что ЕС станет более независим от НАТО СМИ: Макрон надеется, что ЕС станет более независим от НАТО В Ирландии высказались о торговом соглашение между ЕС и Великобританией В Ирландии высказались о торговом соглашение между ЕС и Великобританией 
Теги:
Европа , В мире , Brexit , Законопроекты , Борис Джонсон , ЕС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы 9
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ 11
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева 397
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ 173
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций 2
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение