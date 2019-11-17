В борьбу за место в парламенте вступил кот

Кот будет избираться в парламент Великобритании

Беспартийное животное выдвинуто на выборы общественным движением «Кошки против Brexit».

Кот по кличке Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в графстве Кент. Один из пунктов его предвыборной программы — открытие доступа на крышу вокзала Джиллингем кошкам, чтобы хищники могли бороться с живущими там голубями, пишет The Mirror.

К движению «Кошки против Brexit» присоединяется всё больше сторонников, недовольными планами по выходу Соединённого королевства из Евросоюза