В борьбу за место в парламенте вступил кот

Беспартийное животное выдвинуто на выборы общественным движением «Кошки против Brexit».
Кот по кличке Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в графстве Кент. Один из пунктов его предвыборной программы — открытие доступа на крышу вокзала Джиллингем кошкам, чтобы хищники могли бороться с живущими там голубями, пишет The Mirror.
К движению «Кошки против Brexit» присоединяется всё больше сторонников, недовольными планами по выходу Соединённого королевства из Евросоюза.
Как писал News.ru ранее, Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года — об этом заявил премьер-министр государства Борис Джонсон.