Британия опровергла вмешательство России

Джонсон заявил, что свидетельств вмешательства РФ в избирательные процессы Британии нет

"Свидетельств этого нет", — сказал он в радиоэфире Би-би-си, отвечая на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого России вмешательства в британскую политику.

Джонсон коснулся и темы парламентского доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.

"Нет никаких причин, чтобы менять установленную процедуру относительно публикации докладов комитета по разведке и безопасности лишь потому, что проходят выборы", — сказал премьер.

"Они обычно не публикуются с такой скоростью", — добавил Джонсон.

Отвечая на вопрос относительно публикации британских СМИ о состоятельных россиянах, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии страны, премьер-министр и лидер консерваторов сказал: "Все пожертвования в пользу Консервативной партии, да и любой другой партии, отслеживаются должным образом". Он добавил, что вся эта информация является открытой.