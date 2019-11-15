Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова
Происшествия
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
Общество
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия

Джонсон заявил, что свидетельств вмешательства РФ в избирательные процессы Британии нет 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Британия опровергла вмешательство России
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу об отсутствии свидетельств вмешательства России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.
"Свидетельств этого нет", — сказал он в радиоэфире Би-би-си, отвечая на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого России вмешательства в британскую политику.
Джонсон коснулся и темы парламентского доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.
"Нет никаких причин, чтобы менять установленную процедуру относительно публикации докладов комитета по разведке и безопасности лишь потому, что проходят выборы", — сказал премьер.
"Они обычно не публикуются с такой скоростью", — добавил Джонсон.
Отвечая на вопрос относительно публикации британских СМИ о состоятельных россиянах, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии страны, премьер-министр и лидер консерваторов сказал: "Все пожертвования в пользу Консервативной партии, да и любой другой партии, отслеживаются должным образом". Он добавил, что вся эта информация является открытой.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми". РФ на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТАСС: последние новости
Джонсон уверен, что у Британии "вагон времени" для заключения торгового соглашения с ЕС Джонсон уверен, что у Британии "вагон времени" для заключения торгового соглашения с ЕС Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы Германия поддерживает евроинтеграцию Северной Македонии Германия поддерживает евроинтеграцию Северной Македонии
Комментарии 
Теги:
Европа , В мире , Другое , Борис Джонсон , Доминик Грив , Тереза Мэй , Майк Шрепфер , Консервативная партия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты 3
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете 7
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение