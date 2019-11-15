Британия опровергла вмешательство России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу об отсутствии свидетельств вмешательства России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.
"Свидетельств этого нет", — сказал он в радиоэфире Би-би-си, отвечая на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого России вмешательства в британскую политику.
Джонсон коснулся и темы парламентского доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.
"Нет никаких причин, чтобы менять установленную процедуру относительно публикации докладов комитета по разведке и безопасности лишь потому, что проходят выборы", — сказал премьер.
"Они обычно не публикуются с такой скоростью", — добавил Джонсон.
Отвечая на вопрос относительно публикации британских СМИ о состоятельных россиянах, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии страны, премьер-министр и лидер консерваторов сказал: "Все пожертвования в пользу Консервативной партии, да и любой другой партии, отслеживаются должным образом". Он добавил, что вся эта информация является открытой.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми". РФ на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.