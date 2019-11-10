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Меркель призвала ЕС развивать новые вооружения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Меркель призвала ЕС развивать новые вооружения
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа должна совместно развивать новые системы вооружений, в том числе танков и самолетов.
«Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития», — передает ее слова РИА «Новости».
Она заявила, что тема обороны и сотрудничества в НАТО и других военных альянсах обострили «конфликт на Украине и аннексия Крыма». При этом она заявила, что «европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности».
По словам канцлера, нужно объединить «военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития» в Евросоюзе.
Меркель заявила, что безопасность Германии обеспечена «наличием бундесвера», в связи с этим вооруженным силам нужно получить необходимые для развития финансовые ресурсы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и о реакции на него.
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Теги:
Европа , В мире , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Франция
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