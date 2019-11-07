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Макрон описал сценарии развития России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нынешняя модель существования России не является устойчивой, и описал сценарии, по которой страна может развиваться.
Он оценил существующее состояние России, отметив, что это страна размером с континент, но с «уменьшающимся и стареющим населением» и с ВВП, как у Испании. Также, по словам Макрона, Россия перевооружается больше, чем «любая другая европейская страна». Он назвал и законными санкции из-за ситуации на Украине. Об этом президент Франции сказал в интервью The Economist.
«И на мой взгляд, эта модель не является устойчивой. Россия занимается чрезмерной милитаризацией, умножением конфликтов, но имеет свои внутренние проблемы: демография, экономика», — заявил Макрон.
Он назвал три варианта дальнейшего развития России. Первый — «восстановить сверхдержаву самостоятельно».
«Это будет чрезвычайно сложно, даже если наши собственные ошибки дают России некоторое преимущество. Мы показали себя слабыми в 2013-2014 годах, и случилась ситуация на Украине. Сейчас Россия ведет свою игру в Сирии из-за наших ошибок», — заявил Макрон.
Однако, заметил президент Франции, России будет очень сложно из-за существующей в стране ситуации, а также идеологической модели, «основанной на консерватизме и идентичности, не позволяющей России проводить миграционную политику».
«С учетом размеров страны, территория России могла бы иметь огромный рычаг роста в миграционной политике. Но это православный консервативный политический проект, так что это не сработает», — считает Макрон.
Вторым путем развития он назвал «евразийскую модель». Однако, заметил он, в этом регионе есть доминирующая страна — Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин «все дальше и дальше» от главы КНР Си Цзиньпина.
«Российский президент — дитя Санкт-Петербурга. Он родился там; его старший брат умер в великом голоде и похоронен в Санкт-Петербурге. Я не поверю ни на секунду, что его стратегия — быть вассалом Китая», — заявил французский лидер.
Третьим путем он назвал «восстановление политики баланса с Европой». Макрон отметил, что Россия считает Европу «вассалом США», а Евросоюз — «своего рода троянским конем для НАТО», которое собирается расширяться до российских границ. По словам французского президента, Россия считает, что сделка 1990 года не была соблюдена. Решить проблемы на Украине, считает Макрон, Путин постарался с помощью действий, которые «травмировали отношения с нами».
«Его консерватизм привел его к разработке антиевропейского проекта, но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе развитие России может стать чем-то иным, чем партнерским проектом с Европой», — заключил Макрон.
Ранее президент Франции, говоря о членстве России в СЕ, заявлял, что российский народ «признает европейский гуманизм, участвовал в его создании, а география, история и культура России в основе своей европейские».
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Теги:
Европа , В мире , Политика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , The Economist , Испания , Франция
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