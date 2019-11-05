Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции

Кризис в бундестаге: как Меркель теряет коалицию

В Германии правящая коалиция находится под угрозой распада из-за противоречий в рядах социал-демократов — партнеров консервативного блока Ангелы Меркель . Кризис в бундестаге усиливают низкие результаты правящих объединений на местных выборах, что в СДПГ связывают с партией канцлера. Приведут ли споры в парламенте ФРГ к внеочередным выборам, разбиралась «Газета.Ru».

Правящая коалиция Германии , в которую входит консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), испытывает все большую нагрузку. Очередным ударом для альянса стали местные выборы в Тюрингии , где партии показали неудовлетворительный результат.

По итогам голосования партии правящей коалиции в совокупности получили лишь 30% голосов, что стало своеобразным антирекордом для консерваторов, которые в течении 24 лет бессменно правили в этой восточногерманской федеральной земле.

Большинство получила социалистическая Левая партия с 31% голосов, а второе место заняла правопупулистская «Альтернатива для Германии» — 23,4%.

Поражение в Тюрингии крайне негативно влияет на ХДС, лидером которого долгое время была канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако ее партнеры по правительству — СДПГ — уже давно находятся в свободном падении. В Тюрингии социал-демократы получили лишь 8,2% голосов, что более чем на 4% хуже результата партии в 2014 году.

Также СДПГ плохо выступила на выборах в парламенты Саксонии и Бранденбурга набрав 7,7% и 26,2%. Партия ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами на 4,7% и 5,7% соответственно.

Социал-демократы связывают свои провалы с участием партии в коалиции с блоком ХДС/ХСС. Внутри партии не раз предлагали выйти из правительства Меркель.

Такие настроения в СДПГ отразились на выборах новых лидеров партии. В финальный тур вышли две своеобразные пары: одна выступает за продолжение участия в правительстве Меркель, а вторая придерживается мнения о выходе из него и перехода в оппозицию. У них есть выбор между министром финансов Олафом Шольцем и Кларой Гейвиц, а также более левой парой — Норбертом Вальтера-Боржансом и Саскией Эскен.

Новые лидеры СДПГ будут выбраны в конце ноября, что определит дальнейший путь партии. Как отмечал немецкий еврокомиссар, член ХДС Гюнтер Эттингер , это голосование вместе с декабрьским съездом социал-демократов может привести к распаду правящей коалиции в Германии.

«Разногласия в рядах социал-демократов и продолжающийся конкурс на место лидеров, можно рассматривать как своеобразный референдум о сохранении коалиции с ХДС», — говорил Эттингер в интервью Politico.

Результаты местных выборов для СДПГ достигли исторического минимума, многие члены хотят, чтобы партия вышла из коалиции, надеясь, что они смогут восстановить свои состояния в оппозиции, уверен Эттингер.

Подобный вариант развития событий может дестабилизировать Берлин, подчеркивал еврокомиссар, так как попытка формирования новой коалиции скорей всего приведет к досрочным выборам в бундестаг.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов , скорей всего ХДС/ХСС и СДПГ будет пытаться сохранить правящую коалицию.

«Абсолютно понятно, что «Альтернатива для Германии» в случае выборов наберет существенно больше голосов, чем в 2016 году. Поэтому нынешнее руководство партий будут стремится к тому, чтобы предотвратить развал коалиции. Консерваторы и социал-демократы находятся в глубоком кризисе и пока не представили никаких четких программных установок, которые позволили бы возвратить протестный электорат», — добавил эксперт.

Насколько вероятен распад коалиции станет понятно после декабрьского съезда СДПГ, отмечает Белов, если к власти придет дуэт Норберта Вальтера-Боржанса и Саскии Эскен.

Возможный старт внеочередного голосования поднимает вопрос о том, кто поведет консерваторов на выборы. Дело в том, что потеря поддержки избирателей в восточных регионах ФРГ и усиление позиций правой «Альтернативы для Германии» крайне негативно воспринимают в ХДС. Поражения партии записывают на счет ее новой главы — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила Меркель на этом посту в декабре прошлого года.

Изначально преемницу канцлера рассматривали как возможного кандидата на пост главы правительства ФРГ в 2021 году, однако теперь в ХДС не слишком уверены в Крамп-Карренбауэр. Среди христианских демократов растут сомнения. Так, молодежная организация ХДС потребовала провести по этому вопросу внутрипартийный референдум, победителем которого вполне может оказаться не она, а ее соперник по выборам председателя партии Фридрих Мерц

Однако, вне зависимости от кандидата, новые выборы вряд ли станут успешными для консерваторов. Последние опросы Bild свидетельствуют о том, что после голосования блоку ХДС/ХСС скорей всего не удастся сформировать не только однопартийное правительство, но даже двухпартийное.

По итогам серии местных выборов в шести из 16 федеральных земель Германии были сформированы трехпартийные кабмины — весьма вероятно выборы на общефедеральном уровне приведут к такому же результату.

Все зависит от результатов выборов, отмечает Белов, если «зеленые» наберут 25%, а ХДС/ХСС наберут 30% — они сформируют коалицию вместе.

Стоит отметить, что помимо усиления позиций правой «Альтернативы для Германии», местные выборы продемонстрировали значительный прирост поддержки «зеленых» среди немецких избирателей. В частности, в Саксонии и в Бранденбурге они набрали 8,6% и 10,8% голосов соответственно.