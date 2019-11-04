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Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Фото: globallookpress.com
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов», — сказал глава МИЛ Кипра, передает ТАСС.
Он отметил, что попросил власти ЕС определить, как власти Кипра, учитывая наличие на острове буферной зоны ООН, смогут «получать доступ к внутренней информации ЕС, чтобы обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр».
Напомним, Кипр является членом ЕС с 2004 года.
Ранее сообщалось, что власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года.
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Теги:
Европа , В мире , Никос Христодулидис , МИД , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС , Кипр
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