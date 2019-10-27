«Мы не рады»: Названо условие отмены санкций против РФ

Экс-посол Австрии рассказал, что нужно для отмены санкций ЕС против России

Для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы эту инициативу поддержала группа стран Евросоюза . По одиночке государства не могут на это отважиться, заявил бывший посол Австрии России Фридрих Бауэр. По его словам, санкции легко ввести, но отменить их уже сложно: до сих пор не удалось получить поддержку большинства в ЕС даже за пошаговую отмену.

От санкций страдают многие страны. "Мы не рады, итальянцы, немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается", — рассказал Бауэр РИА Новости. Посол отметил, что какая-то одна страна могла бы заявить, что в этом больше не участвует. Но тогда придет конец не только санкциям, но и тому, кто это скажет. "Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто", — считает Бауэр.

Он отметил также, что санкции частично вредят России, но и частично идут на пользу — например, в том, что касается продовольствия, ведь на рынке теперь представлено гораздо больше российских продуктов, чем раньше. "Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам", — отметил собеседник агентства.