Раздор в Британии: Джонсон разгоняет парламент

Джонсон хочет провести всеобщие выборов в Британии 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , потерпевший очередное поражение в парламенте, не успевает выполнить свое обещание вывести страну из ЕС до 31 октября. И пытается устранить мешающую ему оппозицию через досрочные выборы. Евросоюз тем временем взял паузу и не дает ответа по отсрочке Brexit.

До запланированной даты Brexit осталась неделя, а Великобритания так и не пришла к согласию по выходу из состава ЕС. Евросоюз тянет с ответом по очередной отсрочке, в то время как депутатам Палаты общин предстоит проголосовать за проведение внеочередных выборов 12 декабря. Этого требует Борис Джонсон, который, судя по всему, уже отчаялся выполнить свое главное обещание — Brexit 31 октября «со сделкой или без».

Правда, действующего премьер-министра все же можно назвать более успешным, чем его предшественницу Терезу Мэй . Джонсону удалось добиться одобрения сделки по Brexit парламентом.

Как Джонсон выиграл битву, но не войну

17 октября премьер договорился с Брюсселем о внесении изменений в пункт о судьбе Северной Ирландии. В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода договор будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

Стоит отдать должное Борису Джонсону — Евросоюз действительно оказался более сговорчивым с тем, кто готов хлопнуть дверью. В этом политик убеждал консерваторов и британцев, когда тори выбирали нового премьера.

Парламент же хоть в итоге и одобрил соглашение, приложил все усилия, чтобы затормозить процесс. 19 октября депутаты не стали голосовать по сделке. Вместо этого они одобрили поправку, которая обязывает принять законопроект, ратифицирующий новое соглашение. Таким образом, они не оставили премьеру иного выхода, кроме как просить ЕС о новой отсрочке.

Непонятно, какие цели преследовали депутаты, потребовав изменить порядок принятия соглашения. Если бы они отклонили сделку, то Джонсону и так пришлось бы просить об отсрочке.

«Я думаю, это политический ход, потому что они подготовили это соглашение полтора года назад. У них было полтора года в деталях изучить, во всех подробностях, но они вместо того, чтобы изучать и что-то делать, просто отвергли его. Джонсон предложил, в общем-то, то же самое соглашение, просто изменил механизм границы между Северной Ирландией и Ирландией, он по существу ничего не менял. Теперь они снова говорят, что им нужно очень много времени, чтобы все это дело изучить», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Джонсон, который говорил, что лучше «сдохнет в канаве», чем будет просить Брюссель перенести дату Brexit, направил ЕС два абсолютно противоположных по смыслу письма — в одном содержалась просьба о новой отсрочке, в другом премьер заявил, что перенос дедлайна станет ошибкой. Однако первое он не стал подписывать, поскольку послал его только ради исполнения закона.

22 октября в Палате общин все же состоялось голосование, закон о ратификации соглашения поддержали 329 депутатов, «против» проголосовали 299. Отпраздновать победу премьер не успел — следом парламент отклонил график ускоренного Brexit, который предоставлял депутатам три дня на рассмотрение соглашения вместо положенных 21.

«Все-таки страна расколота на две части. Два лагеря есть, они примерно идентичны. Лейбористы представляют интересы второго лагеря, то есть стороны, которая не хочет выходить из Евросоюза, поэтому они всеми силами тормозят и понимают, что, если им не удастся полностью затормозить, ну тогда хотя бы они примут какое-то соглашение, которое минимизирует потери, которые, по их мнению, понесет страна в любом случае. Ну и параллельно они хотят извлечь политический дивиденд, чтобы насолить консерваторам и какие-то для себя выгоды получить», — объясняет Николай Топорнин.

Сам Джонсон еще до голосования заявил, что в случае неудачи и новой отсрочки он отзовет соглашение из парламента и будет добиваться проведения досрочных выборов.

Как Джонсон освободит британцев

«Я ни в коем случае не позволю этому затянуться еще на месяцы. Если парламент добьется своего и решит отложить Brexit до января или, возможно, на более долгий срок, правительство ни при каких обстоятельствах не станет этим заниматься, и я с огромным сожалением должен сказать, что в таком случае законопроект будет отозван и нам придется объявить всеобщие выборы», — заявил политик.

24 октября в интервью «Би-би-си» он рассказал, что даст депутатам время на более внимательное изучение законопроекта в обмен на согласие лейбористов провести всеобщие выборы 12 декабря. 28 октября депутаты рассмотрят этот вопрос.

Евросоюз, тем временем, сегодня должен был дать ответ по новой отсрочке. Однако с заявлением Брюссель решил повременить до голосования в британском парламенте по внеочередным выборам.

Для того, чтобы выборы состоялись 12 декабря, две трети депутатов должны проголосовать «за». При этом сам премьер не теряет надежды, что Евросоюз предоставит ему короткую отсрочку до середины или конца ноября. В таком случае он продолжит биться за сделку, а Палата общин в течение месяца будет вносить и рассматривать различные поправки к соглашению.

В случае же длительной отсрочки для премьера самым предпочтительным вариантом являются выборы, которые перераспределят расклад сил в британском парламенте и, возможно, изменят ход Brexit. Однако в понедельник депутатам придется действовать без оглядки на решение Евросоюза, который будет хранить молчание до результатов голосования.

Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил Джонсону, что поддержит проведение досрочных выборов, если Джонсон полностью исключит «жесткий» Brexit.

«Ни о чем договориться они не смогли, потому что совершенно разные у них были подходы. У меня такое впечатление, что стороны ведут речь не о Brexit, а о том, чтобы как-то Brexit и их политические амбиции совместить», — считает Топорнин.

Лейбористы опасаются, что после проведения выборов Джонсон выведет Британию из ЕС без сделки. Той же позиции придерживаются Либерал-демократическая и Шотландская национальная партии.

Если же лейбористы не поддержат Джонсона в понедельник, то он пообещал ежедневно работать над тем, «чтобы освободить жителей страны от парламента, который стал бесполезным».

В условиях такой нестабильной и хаотичной политической обстановки предугадать результаты выборов практически невозможно. Однако многие социологические исследования показывают, что в случае досрочного голосования шансы лейбористов нельзя назвать хорошими.

«Именно консерваторы ведут страну к выходу. Они выступают такой силой, которая хочет реализовать волю народа, высказанную на референдуме. И они избирателям скажут: «Смотрите, сколько мы предлагали, и Тереза Мэй предлагала, и Борис Джонсон предлагал, и одно соглашение, и другое, и выход без сделки, то есть все варианты. Но оппозиция препятствовала, поэтому мы готовы выполнить волю народа, но нам мешают лейбористы». Поэтому, наверно, все-таки у них такое моральное преимущество будет, потому что они последовательно проводят линию на выход из ЕС», — считает Николай Топорнин.

Согласно данным YouGov, рейтинг консерваторов составляет 37%, в то время как партия Корбина получила всего 22%. На третьем месте разместились либерал-демократы (19%), затем партия Brexit (11%) и, наконец, Зеленая партия (7%). По результатам сентябрьского опроса ComRes, рейтинг консерваторов напрямую зависит от того, выполнит ли Джонсон свое обещание избежать новой отсрочки.

Примерно ту же картину демонстрируют опросы, проведенные службой DeltaPoll в октябре. Консерваторы могут рассчитывать на 37% поддержки, лейбористы — на 24%.

Эти опросы демонстрируют, что лейбористы могут потерять около 10% мест в Палате общин. В настоящее время партия занимает 243 кресла (из 650) в парламенте, но в результате досрочных выборов они могут лишиться 24 мест.