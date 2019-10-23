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Источник: послы стран ЕС согласились отложить брексит 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Послы стран ЕС согласились отложить брексит
Фото: Reuters
Послы стран Евросоюза согласились с необходимостью отложить брексит, но окончательного решения пока нет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в ЕС.
«Послы 27 стран ЕС при Евросоюзе провели этим вечером первое неформальное обсуждение отсрочки брексита. Встреча не была предназначена для принятия каких-либо официальных решений, и их не было», — сказал он.
По его словам, все согласились с необходимостью отсрочки, чтобы избежать брексита без соглашения.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран — членов Европейского союза согласиться на запрос Великобритании о переносе даты брексита.
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Европа , В мире , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет
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