Источник: послы стран ЕС согласились отложить брексит

Послы стран Евросоюза согласились с необходимостью отложить брексит, но окончательного решения пока нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в ЕС.

«Послы 27 стран ЕС при Евросоюзе провели этим вечером первое неформальное обсуждение отсрочки брексита. Встреча не была предназначена для принятия каких-либо официальных решений, и их не было», — сказал он.

По его словам, все согласились с необходимостью отсрочки, чтобы избежать брексита без соглашения.