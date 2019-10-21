Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продолжит наблюдать за действиями Джонсона по переносу Brexit 

РИА Новости 10 часов назад
ЛОНДОН, 21 окт — РИА Новости, Мария Табак. Сессионный суд Эдинбурга в понедельник принял решение продолжить наблюдение за поведением премьера Бориса Джонсона касательно выполнения им так называемого «закона Бенна», обязавшего его просить Евросоюз о переносе Brexit c 31 октября на 31 января.
"Я очень рад решению суда. Мне жаль это говорить, но это не тот премьер-министр, которому можно доверять в плане выполнения закона. И поскольку ему нельзя доверять, за ним надо присматривать", — написал в Twitter один из инициаторов дела юрист Джо Моэм.
Законопроект, предложенный лейбористом Хилари Бенном, парламент поддержал в рекордные сроки. Он предусматривал, что если у Джонсона на момент 19 октября не будет поддержанного депутатами соглашения с ЕС, то он должен будет попросить EC продлить Brexit на три месяца. Джонсон говорил, что скорей «умрет в канаве», чем попросит о продлении. 19 октября парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки.
Джонсон в итоге направил в ЕС три письма: неподписанное с просьбой о продлении, подписанное с рекомендацией это продление не давать, и третье — от постпреда в ЕС Тима Барроу с разъяснениями ситуации. Тот факт, что премьер не поставил подпись под письмом с просьбой о продлении, и отправка письма с противоположной просьбой заставили многих говорить о нарушении премьером закона. Сессионный суд Эдинбурга должен был вынести решение относительно законности действий Джонсона 21 октября, однако в свете новых обстоятельств перенес решение на более поздний срок — до «полного выполнения» премьером обязательств в рамках «закона Бенна».
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Комментарии
Европа , Борис Джонсон , Мария Табак , ЕС , РИА Новости , Эдинбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга40
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском5
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили14
На еду и одежду: Сколько россиян отказывают себе в большем
На еду и одежду: Сколько россиян отказывают себе в большем3
«Латвия попала в пятую точку»
«Латвия попала в пятую точку»
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение