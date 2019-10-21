Суд продолжит наблюдать за действиями Джонсона по переносу Brexit

"Я очень рад решению суда. Мне жаль это говорить, но это не тот премьер-министр, которому можно доверять в плане выполнения закона. И поскольку ему нельзя доверять, за ним надо присматривать", — написал в Twitter один из инициаторов дела юрист Джо Моэм.

Законопроект, предложенный лейбористом Хилари Бенном, парламент поддержал в рекордные сроки. Он предусматривал, что если у Джонсона на момент 19 октября не будет поддержанного депутатами соглашения с ЕС, то он должен будет попросить EC продлить Brexit на три месяца. Джонсон говорил, что скорей «умрет в канаве», чем попросит о продлении. 19 октября парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки.

Джонсон в итоге направил в ЕС три письма: неподписанное с просьбой о продлении, подписанное с рекомендацией это продление не давать, и третье — от постпреда в ЕС Тима Барроу с разъяснениями ситуации. Тот факт, что премьер не поставил подпись под письмом с просьбой о продлении, и отправка письма с противоположной просьбой заставили многих говорить о нарушении премьером закона. Сессионный суд Эдинбурга должен был вынести решение относительно законности действий Джонсона 21 октября, однако в свете новых обстоятельств перенес решение на более поздний срок — до «полного выполнения» премьером обязательств в рамках «закона Бенна».