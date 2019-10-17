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Марин Ле Пен собралась участвовать в выборах президента Франции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Марин Ле Пен захотела стать президентом Франции
Фото: РИА Новости
Глава французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны в 2022 году.
«Всю жизнь я хотела увидеть, как страна избавляется от проблем. Только предложения «Национального объединения» могут решить проблемы нашей страны, поэтому я возьму это на себя, если члены партии не примут иного решения», — передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что намерена пойти на выборы, так как верит в свои убеждения.
«Я тот человек, у которого есть смелость воплотить их в жизнь», — отметил Ле Пен.
В то же время она не исключила, что будет выдвинута другая кандидатура.
Напомним, победителем прошлых президентских выборов во Франции стал Эммануэль Макрон, который набрал 66,06% голосов. Марин Ле Пен получила 33,94%.
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Европа , В мире , Марин Ле Пен , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Франция
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