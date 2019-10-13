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Преемница Меркель высказалась о воссоединении Крыма с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 17 минут назад
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене высказалась о воссоединении Крыма с Россией.
Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. При этом в ситуации, когда полуостров вернулся в состав России, якобы имеются признаки нарушения международного права.
«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — приводит ее слова РИА «Новости».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала высказывания преемницы действующего канцлера Германии Ангелы Меркель о России.
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Европа , В мире , Владимир Путин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым
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