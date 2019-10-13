В Польше начались парламентские выборы

В Польше стартовали парламентские выборы

Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов. В рамках голосования будут избраны 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).

По информации РИА Новости, процедура голосования началась в 7:00 (8:00 мск) и продлится до 21:00 (22:00 мск).

Депутаты сейма будут избираться по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу, члены сената — по 100 одномандатным округам.

В выборах участвуют девять политических партий: «Польская крестьянская партия» (PSL), «Право и справедливость» (PiS), «Союз демократических левых» (SLD), «Конфедерация», «Гражданская коалиция» (KO), «Правые», «Обманутые пенсионеры», «Беспартийные и самоуправленцы» и «Эффективные».