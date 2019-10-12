Европа отреагировала на угрозы Турции

Глава Евросовета назвал угрозы Эрдогана шантажом

По его словам, Евросоюз отказывается принимать использование беженцев в качестве инструмента запугивания, предаёт AFP.

"Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными", — подчеркнул он.

Политик отметил, что действия Анкары в Сирии могут привести к новой гуманитарной катастрофе, и именно это беспокоит ЕС.

Как писал News.ru, Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для беженцев. Он намерен так поступить, если страны ЕС назовут трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии вторжением.

Турецкая армия 9 октября пересекла сирийскую границу в трёх точках. До этого авиация Турции атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с террористическими группировками.