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Глава Евросовета назвал угрозы Эрдогана шантажом 

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Европа отреагировала на угрозы Турции
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что заявление президента Турции Реджепа Эрдогана об открытии границ является шантажом.
По его словам, Евросоюз отказывается принимать использование беженцев в качестве инструмента запугивания, предаёт AFP.
"Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными", — подчеркнул он.
Политик отметил, что действия Анкары в Сирии могут привести к новой гуманитарной катастрофе, и именно это беспокоит ЕС.
Как писал News.ru, Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для беженцев. Он намерен так поступить, если страны ЕС назовут трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии вторжением.
Турецкая армия 9 октября пересекла сирийскую границу в трёх точках. До этого авиация Турции атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с террористическими группировками.
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Европа , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Турция
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