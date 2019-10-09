ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать «жесткого» Brexit

"Пока (новые) предложения (Великобритании — ред.) не представляют собой базы для достижения соглашения. Однако ЕС полностью привержен тому, чтобы работать с Соединенным Королевством и избежать Brexit без соглашения", — сказала она.