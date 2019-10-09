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ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать «жесткого» Brexit 

РИА Новости 8 часов назад
ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать «жесткого» Brexit
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен продолжать работать с Великобританией, чтобы избежать «жесткого» Brexit, сказала представитель финского председательства в Совете ЕС Тутти Туппурайнен на слушаниях в Европарламенте.
"Пока (новые) предложения (Великобритании — ред.) не представляют собой базы для достижения соглашения. Однако ЕС полностью привержен тому, чтобы работать с Соединенным Королевством и избежать Brexit без соглашения", — сказала она.
Договор об отделении, то есть об условиях «развода» страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по «бэкстопу» — границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о «разводе», однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
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Европа , Мария Князева , Тереза Мэй , ЕС , Европарламент , Совет Европы , РИА Новости , Брюссель , Великобритания
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