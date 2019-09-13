ЕС захотел расширить сотрудничество с Россией

Москве Посол Евросоюза Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в Арктике, а также в области мобильной связи пятого поколения и защиты персональных данных, сообщает The Financial Times.

По данным издания, предложение посла Евросоюза в Москве по расширению сотрудничества с Россией 3 сентября было направлено директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий и управляющему службы по Европе и Центральной Азии в качестве внутреннего меморандума ЕС, сообщает РБК.

Документом предлагается увеличить взаимодействие с Москвой в потенциальных сферах, среди которых, в частности, Арктика, мобильная связь 5G, региональная инфраструктура, а также «сотрудничество по конкретным техническим вопросам». При этом Эдерер утверждает, что его идеи могут быть реализованы «без какого-либо всеобъемлющего политического партнерства на высоком уровне», сообщает издание.

По мнению посла Евросоюза в Москве, предложения по сотрудничеству с Россией являются частью широкой дискуссии внутри ЕС об отношениях с восточными странами на фоне обеспокоенности, связанной с влиянием Китая на Евразийский экономический союз

Цель состоит в том, чтобы создать «основу для обмена с Россией по давним вопросам в интересах ЕС» с участием европейских бизнесменов и представителей комиссий парламента. В документе отмечается, что компании Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России.

При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич подчеркнула, что позиция Евросоюза в отношении России не изменилась и Брюссель продолжает руководствоваться утвержденными в 2016 году пятью принципами диалога с Москвой. «Это предполагает и избирательное взаимодействие с Россией во внешней политике и других сферах, если это соответствует интересам ЕС», — уточнила Косьянчич.