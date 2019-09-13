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ЕС захотел расширить сотрудничество с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
ЕС захотел расширить сотрудничество с Россией
Фото: Arne Immanuel Bänsch/DPA/Global Look Press
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в Арктике, а также в области мобильной связи пятого поколения и защиты персональных данных, сообщает The Financial Times.
По данным издания, предложение посла Евросоюза в Москве по расширению сотрудничества с Россией 3 сентября было направлено директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий и управляющему службы по Европе и Центральной Азии в качестве внутреннего меморандума ЕС, сообщает РБК.
Документом предлагается увеличить взаимодействие с Москвой в потенциальных сферах, среди которых, в частности, Арктика, мобильная связь 5G, региональная инфраструктура, а также «сотрудничество по конкретным техническим вопросам». При этом Эдерер утверждает, что его идеи могут быть реализованы «без какого-либо всеобъемлющего политического партнерства на высоком уровне», сообщает издание.
По мнению посла Евросоюза в Москве, предложения по сотрудничеству с Россией являются частью широкой дискуссии внутри ЕС об отношениях с восточными странами на фоне обеспокоенности, связанной с влиянием Китая на Евразийский экономический союз.
Цель состоит в том, чтобы создать «основу для обмена с Россией по давним вопросам в интересах ЕС» с участием европейских бизнесменов и представителей комиссий парламента. В документе отмечается, что компании Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России.
При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич подчеркнула, что позиция Евросоюза в отношении России не изменилась и Брюссель продолжает руководствоваться утвержденными в 2016 году пятью принципами диалога с Москвой. «Это предполагает и избирательное взаимодействие с Россией во внешней политике и других сферах, если это соответствует интересам ЕС», — уточнила Косьянчич.
Напомним, в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила о необходимости «укрепить диалог» с Москвой по нормам поведения в космосе и киберпространстве.
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Комментарии
Европа , В мире , Политика , Майя Косьянчич , Маркус Эдерер , Флоранс Парли , ЕС , ЕАЭС , Financial Times , Москва
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