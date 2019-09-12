Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия перед Brexit запаслась шампанским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Британия перед Brexit запаслась шампанским
Фото: РИА Новости
В Великобритании хватит шампанского, чтобы отметить Рождество и Новый год, даже в случае перебоев с поставками из-за Brexit, поскольку обеспечены достаточные запасы, сообщают французские производители.
Производители не сказали, сколько закупили британцы, но заверили, что «в Великобритании сделаны запасы на случай возможного закрытия границы», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Sky News полагает, что запасов хватит как минимум на год, так что «кризиса на Рождество не будет».
При этом Великобритания — основной потребитель шампанского (доля в 17%). Так, в 2018 году страна приобрела 26,8 млн бутылок.
Напомним, Лондон признал, что Brexit без сделки может грозить стране дефицитом продуктов и медикаментов.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Палата лордов одобрила проект закона об отсрочке Brexit Палата лордов одобрила проект закона об отсрочке Brexit Шотландия признала «ничтожным» решение Джонсона Шотландия признала «ничтожным» решение Джонсона Le Figaro извинилась за обозначение Киева российским городом Le Figaro извинилась за обозначение Киева российским городом
Европа , В мире , Sky News , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова резко осадила украинского журналиста
Захарова резко осадила украинского журналиста187
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ149
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства1078
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Сенцов сжег тюремную робу на камеру
Сенцов сжег тюремную робу на камеру4
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
Захарова резко осадила украинского журналиста
00:29
Захарова резко осадила украинского журналиста
Политика
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение