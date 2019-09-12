Чехия проголосовала за членство Северной Македонии в НАТО

Чешский парламент одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

Чешский парламент большинством голосов одобрил вступление Северной Македонии в НАТО , за это проголосовали 124 из 148 присутствовавших депутатов, процедура голосования транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

"Северная Македония имеет нашу долговременную поддержку на пути в НАТО и ЕС. Я рад, что парламент одобрил договор о вступлении страны в альянс. Кроме прочего, это еще и сигнал другим государствам, что НАТО не является никаким закрытым клубом", — заявил после голосования глава МИД Томаш Петршичек.

За голосованием наблюдал с мест для посетителей парламента находящийся в Праге премьер Северной Македонии Зоран Заев, которого первым поздравил с успешным результатом чешский премьер Андрей Бабиш

Резко против приема Северной Македонии в НАТО выступили на заседании лишь депутаты от движения "Свобода и прямая демократия (СПД)".

"Я категорически против того, чтобы НАТО расширялось за счет нестабильных стран, у которых для этого нет никаких ресурсов, ни политических, ни военных. Смотрю на состав НАТО и не могу ответить на вопрос: это НАТО еще функционирует так, как надо, или только на бумаге?" — заявил, в частности, депутат СПД Радован Вих.

Вступление Северной Македонии в состав альянса одобрили 21 из 29 нынешних членов НАТО.