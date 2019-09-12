В Чехии отмечен прирост населения из-за украинцев

В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины

Население Чехии выросло за первую половину 2019 года на 18,8 тысячи человек, сообщило республиканское статистическое управление. Произошло это благодаря притоку мигрантов, в первую очередь из Украины , констатировали в ведомстве. Вслед за украинцами в этом списке идут граждане Словакии, Румынии и России. "Из-за рубежа в Чехию в первом полугодии прибыло более 34 тысяч человек, около 13 тысяч выехало​​​, — передает РИА Новости слова главы статистического управления Михаэлы Немечковой. — Более 40% новых жителей республики составили граждане Украины, которых прибыло 11,7 тысячи и выехало 3,1 тысячи человек. Всего с учетом новорожденных и умерших прирост населения составил 18,8 тысячи человек. Таким образом, в Чехии к 1 июля этого года проживало 10,669 миллиона человек".