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В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины 

Российская Газета 41 минуту назад
В Чехии отмечен прирост населения из-за украинцев
Фото: globallookpress.com
Население Чехии выросло за первую половину 2019 года на 18,8 тысячи человек, сообщило республиканское статистическое управление. Произошло это благодаря притоку мигрантов, в первую очередь из Украины, констатировали в ведомстве.
Вслед за украинцами в этом списке идут граждане Словакии, Румынии и России.
"Из-за рубежа в Чехию в первом полугодии прибыло более 34 тысяч человек, около 13 тысяч выехало​​​, — передает РИА Новости слова главы статистического управления Михаэлы Немечковой. — Более 40% новых жителей республики составили граждане Украины, которых прибыло 11,7 тысячи и выехало 3,1 тысячи человек. Всего с учетом новорожденных и умерших прирост населения составил 18,8 тысячи человек. Таким образом, в Чехии к 1 июля этого года проживало 10,669 миллиона человек".
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Европа , В мире , РИА Новости , Чехия
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