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Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit, заявил Макрон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз готовится ко всем сценариям, в том числе к Brexit без соглашения, но это не выбор ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже.
"Только Великобритания, наш друг и союзник, может выбрать свою судьбу, способ, по которому она выйдет из Европейского союза, и фундамент, который она хочет построить с Европой. Что касается нас, то мы готовимся ко всем сценариям, в том числе к выходу без соглашения 31 октября, если этот сценарий будет выбран. Это не выбор ЕС, но наша общая ответственность по отношению к нашим согражданам, нашим территориям, нашим компаниям быть готовыми (к любому варианту — ред.) ", — сказал Макрон.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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Комментарии
Европа , В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Эммануэль Макрон , Парламент Великобритании , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания , Франция
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