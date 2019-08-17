Юнкера экстренно госпитализировали

«Жан-Клод Юнкер был вынужден сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему предстоит экстренная холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)», — сказано в сообщении.

Представители Юнкера назвали операцию «обычной медицинской процедурой».

Юнкер — уходящий глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга. Здоровье политика много лет является предметом спекуляций в СМИ. Юнкер должен уйти в отставку 31 октября этого года. Его заменит немка Урсула фон дер Ляйен, первая женщина, которой предстоит возглавить Еврокомиссию.