Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнкера экстренно госпитализировали 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск для срочной операции. Об этом сообщает его пресс-служба в субботу.
«Жан-Клод Юнкер был вынужден сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему предстоит экстренная холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)», — сказано в сообщении.
Представители Юнкера назвали операцию «обычной медицинской процедурой».
Юнкер — уходящий глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга. Здоровье политика много лет является предметом спекуляций в СМИ. Юнкер должен уйти в отставку 31 октября этого года. Его заменит немка Урсула фон дер Ляйен, первая женщина, которой предстоит возглавить Еврокомиссию.
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза. Ведет подготовку законопроектов, следит за выполнением решений Европарламента, контролирует экономику стран-членов ЕС и ведет переговоры о торговых сделках.
Комментарии19
Европа , Видео , В мире , Другое , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Австрия , Люксембург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые подробности о летчике-герое Юсупове4
В Одессе объявлен траур13
«Опасность велика»: как заливает Сочи18
В Крыму обнаружили уникальный саркофаг9
В России оценили польский способ «устрашения» Москвы207
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение