Юнкера экстренно госпитализировали 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск для срочной операции. Об этом сообщает его пресс-служба в субботу.
«Жан-Клод Юнкер был вынужден сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему предстоит экстренная холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)», — сказано в сообщении.
Представители Юнкера назвали операцию «обычной медицинской процедурой».
Юнкер — уходящий глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга. Здоровье политика много лет является предметом спекуляций в СМИ. Юнкер должен уйти в отставку 31 октября этого года. Его заменит немка Урсула фон дер Ляйен, первая женщина, которой предстоит возглавить Еврокомиссию.
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза. Ведет подготовку законопроектов, следит за выполнением решений Европарламента, контролирует экономику стран-членов ЕС и ведет переговоры о торговых сделках.