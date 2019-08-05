Выход Великобритании из ЕС не скажется на положении страны в НАТО, при этом лишь повысит значение данной площадки для взаимодействия европейских стран, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Brexit не поменяет положение Британии в НАТО. Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдет Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО. Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", — сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом.
Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
"Я думаю, что Brexit сделает НАТО даже более важной платформой для объединения европейских стран и Северной Америки, потому что альянс по-прежнему будет включать Британию и другие европейские страны", — отметил Столтенберг.
Новый британский премьер Борис Джонсон ранее пригрозил в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, с договором или без него. ЕС остается на прежней позиции о том, что согласованный сторонами договор об условиях "развода", положения которого Лондон сейчас не устраивают, является единственным возможным и не подлежит пересмотру.