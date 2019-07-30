Джонсон призвал ЕС к компромиссу

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Джонсон: ЕС должен идти на компромисс, чтобы избежать жёсткого брексита 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что избежать жёсткого брексита можно лишь в том случае, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты.
«Если они не могут пойти на компромисс, если они действительно не могут этого сделать, то тогда, несомненно, мы должны будем быть готовыми к выходу без сделки», — приводит слова Джонсона ТАСС.
Он отметил, что инициатива зависит от решения ЕС.
Ранее лидер Шотландии Никола Стёрджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жёсткой позиции по брекситу без заключения соглашения с ЕС, что «чрезвычайно опасно» для Шотландии и для всей Великобритании.
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Европа , Видео , В мире , Борис Джонсон , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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